 У Кабулі смертник скоїв напад під час повернення в Афганістан віце-президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Кабулі смертник скоїв напад під час повернення в Афганістан віце-президента

14 людей загинули і понад 50 зазнали поранень внаслідок вибуху, який влаштував смертник біля аеропорту в Кабулі. Напад здійснила ІД під час повернення віце-президента Дустума в Афганістан.

Абдул Рашид Дустум повернувся до Афганістану після річної відсутності

Абдул Рашид Дустум (у центрі) повернувся до Афганістану після річної відсутності

14 людей загинули і ще понад 50 дістали поранення внаслідок нападу смертника поблизу міжнародного аеропорту в Кабулі. Серед загиблих є як цивільні, так і військові. Смертник підірвав себе у неділю, 22 липня, за кілька хвилин після того, як від аеропорту від'їхав конвой із першим віце-президентом Афганістану генералом Абдулом Рашидом Дустумом, передає інформагенція Reuters.

На летовищі зібралися прихильники Дустума, серед них політики та посадовці, аби привітати його повернення з Туреччини. Віце-президент від вибуху не постраждав, повідомляє AP. Відповідальність за напад на себе взяла "Ісламська держава" (ІД).

DW.COM

Афганський президент Ашраф Гані заявив про завершення перемир'я з талібами, яке тривало з 12 червня. Тепер армія країни може відновити всі операції. (30.06.2018)

У місті Джелалабад на сході Афганістану терорист-смертник підірвав себе поблизу контрольно-пропускного пункту. Більшість загиблих - цивільні особи. (10.07.2018)

Президент Афганістану Ашраф Гані різко засудив інцидент. Речник президента заявив, що Дустум, який перебував у Туреччині на лікуванні, одужав і готовий повернутися до роботи.

Віце-президент виїхав із Афганістану до Туреччини у травні 2017 року після того, як генеральна прокуратура країни почала щодо нього розслідування. Ідеться про підозру, що охоронці Дустума могли застосовувати тортури й чинити сексуальне насилля проти політичного суперника політика. Нині незрозуміло, чи постане високопосадовець перед судом.

Раніше Дустума не раз критикували за порушення прав людини. Однак він має значний вплив у північній частині Афганістану. Там уже кілька тижнів тривають протести прихильників Дустума, які подекуди переростали у безпорядки. Як відомо, у жовтні в Афганістані повинні відбутися парламентські вибори, а наступного року - президентські.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

Також за темою

Afghanistan Taliban-Gruppe unterstüzt TAPI-Projekt

15 талібів вбиті бойовиками ІД на півночі Афганістану 17.07.2018

Бойовики "Ісламської держави" відкрили вогонь по талібах під час похорону. Загинуло 15 осіб.

Afghanistan Sicherheitskräfte

Щонайменше 11 загиблих унаслідок нападу смертника на сході Афганістану 10.07.2018

У місті Джелалабад на сході Афганістану терорист-смертник підірвав себе поблизу контрольно-пропускного пункту. Більшість загиблих - цивільні особи.

Afghanistan - Taliban und Anwohner feiern Eid al Futr während Waffenstillstand

Афганістан: святкування перемир'я затьмарене новим кривавим терактом 16.06.2018

Президент Афганістану оголосив про продовження перемир'я з "Талібаном". Тим часом під час мирної зустрічі талібів із афганськими військовими у Нангархарі пролунав вибух, який забрав життя щонайменше 26 людей.

Докладно

Літній табір для дітей під Києвом

Літні табори: як убезпечити своїх дітей від різних халеп

На що слід зважати батькам при виборі літнього табору? Ось головні поради.  

Крістін Лагард

МВФ застерігає від втрат через торговельну війну

Торговельний конфлікт між США, ЄС та КНР може завдати світовій економіці багатомільярдної шкоди, кажуть у МВФ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  