У Кабулі смертник скоїв напад під час повернення в Афганістан віце-президента

14 людей загинули і ще понад 50 дістали поранення внаслідок нападу смертника поблизу міжнародного аеропорту в Кабулі. Серед загиблих є як цивільні, так і військові. Смертник підірвав себе у неділю, 22 липня, за кілька хвилин після того, як від аеропорту від'їхав конвой із першим віце-президентом Афганістану генералом Абдулом Рашидом Дустумом, передає інформагенція Reuters.

На летовищі зібралися прихильники Дустума, серед них політики та посадовці, аби привітати його повернення з Туреччини. Віце-президент від вибуху не постраждав, повідомляє AP. Відповідальність за напад на себе взяла "Ісламська держава" (ІД).

Президент Афганістану Ашраф Гані різко засудив інцидент. Речник президента заявив, що Дустум, який перебував у Туреччині на лікуванні, одужав і готовий повернутися до роботи.

Віце-президент виїхав із Афганістану до Туреччини у травні 2017 року після того, як генеральна прокуратура країни почала щодо нього розслідування. Ідеться про підозру, що охоронці Дустума могли застосовувати тортури й чинити сексуальне насилля проти політичного суперника політика. Нині незрозуміло, чи постане високопосадовець перед судом.

Раніше Дустума не раз критикували за порушення прав людини. Однак він має значний вплив у північній частині Афганістану. Там уже кілька тижнів тривають протести прихильників Дустума, які подекуди переростали у безпорядки. Як відомо, у жовтні в Афганістані повинні відбутися парламентські вибори, а наступного року - президентські.