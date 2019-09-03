У Кабулі знову пролунав потужний вибух: 10 загиблих

Щонайменше 10 цивільних загинуло внаслідок вибуху начиненого вибухівкою автомобіля в одному з кварталів афганської столиці Кабула. Вибух пролунав у четвер, 5 вересня. За даними міністерства внутрішніх справ Афганістану, в результаті вибуху ще 42 людини отримали поранення.

Відповідальність за теракт в Кабулі взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан". Атаку було скоєно поблизу поліцейського відділку та неподалік від місця розташування штабквартири НАТО, дипломатичного представництва США і афганських спецслужб, повідомляє інформагенція dpa.

Днями таліби атакували житловий комплекс для іноземців у Кабулі, в результаті чого загинуло 16 осіб, а 119 отримали поранення.

Попри проведення переговорів між американцями та талібами, останні значно посилили кількість нападів у Афганістані. На минулих вихідних таліби атакували міста Кундуз та Пулі-Хумрі. Тоді їм вдалося захопили кілька важливих будівель, внаслідок перестрілок загинули десятки людей.