 У Кабулі знову пролунав потужний вибух: 10 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Кабулі знову пролунав потужний вибух: 10 загиблих

Поблизу поліцейського відділку в одному з кварталів Кабула вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Унаслідок вибуху загинуло 10 цивільних, ще 42 особи дістали поранень, повідомили у МВС Афганістану.

На місці атаки в Кабулі

На місці атаки в Кабулі

Щонайменше 10 цивільних загинуло внаслідок вибуху начиненого вибухівкою автомобіля в одному з кварталів афганської столиці Кабула. Вибух пролунав у четвер, 5 вересня. За даними міністерства внутрішніх справ Афганістану, в результаті вибуху ще 42 людини отримали поранення.

DW.COM

Терорист-смертник підірвав автомобіль поблизу поліцейського відділку та військової школи в афганській столиці. Відповідальність за теракт взяв на себе ісламістський рух "Талібан". (07.08.2019)

Ціллю атаки став житловий комплекс для іноземців у Кабулі. Відповідальність за напад взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан" попри переговори зі США щодо мирного врегулювання. (03.09.2019)

Відповідальність за теракт в Кабулі взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан". Атаку було скоєно поблизу поліцейського відділку та неподалік від місця розташування штабквартири НАТО, дипломатичного представництва США і афганських спецслужб, повідомляє інформагенція dpa.

Днями таліби атакували житловий комплекс для іноземців у Кабулі, в результаті чого загинуло 16 осіб, а 119 отримали поранення.

Попри проведення переговорів між американцями та талібами, останні значно посилили кількість нападів у Афганістані. На минулих вихідних таліби атакували міста Кундуз та Пулі-Хумрі. Тоді їм вдалося захопили кілька важливих будівель, внаслідок перестрілок загинули десятки людей. 

Дивитись відео 01:58

Чотирилапі сапери: як собаки вибухівку шукають (23.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Чотирилапі сапери: як собаки вибухівку шукають (23.07.2019)  

Також за темою

Afghanistan Explosion in Kabul

Попри переговори із США "Талібан" організував теракт у Кабулі: загинуло 16 осіб 03.09.2019

Ціллю атаки став житловий комплекс для іноземців у Кабулі. Відповідальність за напад взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан" попри переговори зі США щодо мирного врегулювання.

Afghanistan Explosion bei Hochzeitsfeier in Kabul

Теракт на весіллі в Кабулі: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність 18.08.2019

В Афганістані унаслідок нападу терориста-смертника на весільну церемонію загинули щонайменше 63 людини. Ще понад 180 потерпілих дістали поранення.

Afghanistan US-Soldaten in der Provinz Logar

США виведуть понад п'ять тисяч військових з Афганістану 30.08.2019

Кількість американських солдатів в Афганістані скоротиться до 8,6 тисячі, повідомив президент США Дональд Трамп. Переговори між Вашингтоном та талібами тривають.

Реклама

Докладно

Знак, що вказує напрям до равликової ферми на Західній Україні

Зе-п'ятирічка: чи зросте економіка України на 40 відсотків?

Прем'єр Гончарук каже про плани досягти зростання ВВП в Україні на 40 відсотків за п'ять років. Що думають експерти?  

Одноразовий проїзд у Берліні коштує від 1,70 євро за коротку поїзду, а місячний проїзний без пільг на зони АВС - 100,50 євро

Як Берлін зробив ставку на громадський транспорт (відео)

У великих німецьких містах часто швидше добиратися громадським транспортом, а не машиною. Яким чином цього досягли?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  