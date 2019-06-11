У Зеленського міркують над перенесенням Адміністрації в Український дім

Президент України Володимир Зеленський разом зі співробітниками ознайомився з проектом перенесення Адміністрації президента (АП) в будівлю Українського дому на Європейській площі в центрі Києва, інформує агенція "Інтерфакс-Україна", посилаючись на відео, оприлюднене в четвер, 20 червня, на сторінці "Команди Зеленського" в соцмережі Facebook.

Проект передбачає реорганізацію АП за типом відкритого офісу. Будівлю планують зберегти в наявних формах, водночас застосувавши низку сучасних енергоефективних технологій. Також планується відновлення фонтану, створення актового залу на 500 осіб, коворкінгу для громадян, які будуть звертатися з певними ініціативами, кафе та спортзалу.

Під час презентації президенту України запропонували два варіанти розташування його кабінету - з видом на Дніпро і з видом на Європейську площу. Зеленський надав перевагу варіанту Європейської площі, назвавши його символічним.

Будівлю Українського дому звели у 1982 році на місці знесеної триповерхової будівлі готелю "Європейський", що дала назву площі. Площа споруди, де до 1993 року розташовувався музей Леніна, перевищує 17 тисяч квадратних метрів. В Українському домі є концертний зал, медіа-центр, експозиційні, фуршетні площі тощо.