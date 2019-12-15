У залізничну інфраструктуру Німеччини інвестують 86 мільярдів євро

У наступні десять років у Німеччині мають намір інвестувати в розвиток інфраструктури залізниці 86 мільярдів євро. Відповідну угоду у вівторок, 14 січня, у Берліні підписали міністр транспорту ФРН Андреас Шоєр (Andreas Scheuer), міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz), керівник державної компанії Deutsche Bahn Ріхард Лутц (Richard Lutz) та відповідальний у компанії за питання розвитку інфраструктури Рональд Пофалла (Ronald Pofalla).

Із загальної суми федеральний уряд країни виділить 62 мільярди євро, а Deutsche Bahn із власних коштів - 24 мільярди. Таким чином, щорічна сума інвестицій у розвиток інфраструктури залізниці становитиме 8,6 мільярда євро. Це - на 54 більше, ніж щорічно виділяли за попереднього інвестиційного плану. Новий інвестиційний план також удвічі триваліший за попередній.

"Це буде десятиліття залізниці. Я очікую, що залізниця скористається цими можливостями. Залізниця має стати точнішою, ефективнішою та кращою", - заявив Андреас Шоєр, цитує агенція новин dpa. Тим часом в профспілці залізничників і працівників сфери транспорту EVG вважають таку суму інвестицій в розвиток залізниці недостатньою, оскільки вона не дозволить навіть зупинити зношення інфраструктури.

У Німеччині Deutsche Bahn часто критикують через запізнення потягів, а залізничну інфраструктуру вважають відносно зношеною. Розвиток залізничного транспорту є одним з головних інструментів у програмі уряду ФРН щодо захисту клімату.