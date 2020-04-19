 У Житомирській області локалізували дві лісові пожежі - ДСНС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2020

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У Житомирській області локалізували дві лісові пожежі - ДСНС

Рятувальники локалізували дві лісові пожежі на Житомирщині. У Чорнобильській зоні гасіння вогню продовжується - три осередки потребують особливих зусиль.

Поки у Житомирській області вдалося локалізувати два осередки вогню, в Чорнобильській зоні гасіння пожеж триває

Поки у Житомирській області вдалося локалізувати два осередки вогню, в Чорнобильській зоні гасіння пожеж триває

Рятувальним службам вдалося локалізувати дві лісові пожежів Овруцькому районі Житомирської області. Про це у середу, 22 квітня, повідомили на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У відомстві зазначили, що йдеться про пожежі на території Словечанського лісового господарства та у Виступовицькому лісництві. Там зараз триває гасіння окремих осередків тління трави, пеньків і деревини. Загалом до гасіння залучено більше 1,3 тисячі осіб та 179 одиниць техніки, повідомляють у відомстві.

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Пожежа у Чорнобильській зоні триває

Водночас у ДСНС зазначають, що узоні відчуження поблизу Чорнобильської АЕС продовжується гасіння пожеж на території чотирьох лісництв. При цьому особливі зусилля рятувальників спрямовані на локалізацію трьох осередків вогню: поблизу сіл Розсоха, Крива Гора та Буряківка.

Важка інженерна техніка ДСНС та вісім шляхопрокладачів Збройних Сил України, застосовується у районі лиха для облаштування протипожежних розривів. Вони вже створили 640 кілометрів мінералізованих смуг, повідомляють у відомстві. Загалом до гасіння пожеж у Чорнобильській зоні залучено 1202 особи та 279 одиниць техніки, зокрема три гелікоптери.

Водночас, у відомстві наполягають, що загроз для ЧАЕС, сховища радіаційних відходів та інших критичних об'єктів у зоні відчуження немає.

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