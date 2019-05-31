 У Дрездені відбулася багатотисячна акція проти правих популістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2019

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Новини

У Дрездені відбулася багатотисячна акція проти правих популістів

Демонстрація у Дрездені зібрала, за даними організаторів, близько 40 тисяч учасників. Демонстранти виступали проти націоналізму та ворожнечі.

Учасники акції у Дрездені

Учасники акції проти націоналізму та ультраправих у Дрездені

У саксонському місті Дрезден у суботу, 24 серпня, відбулася акція за вільне та відкрите суспільство та проти ультраправих сил, у тому числі й правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). За даними організаторів акції, вона зібрала близько 40 тисяч учасників. 

Демонстранти вийшли на вулиці Дрездена з метою виступити на захист політики солідарності та висловитися проти націоналізму, ворожнечі та остракізму. Цю акцію провів політичний союз #unteilbar ("Неподільні"). Організатори запевняють, що число учасників акції виявилося "значно більшим", ніж вони очікували, повідомляє агенція новин AFP. Крім того, багато хто з демонстрантів прибув на цей захід з інших куточків Німеччини, кажуть вони.

Ті, хто приєдналися до акції, прагнули сказати рішуче "Ні!" "будь-якому націоналістичному мисленню", зазначають організатори акції. Вони також воліють не допустити протиставлення одне одному таких понять як соціальна держава з одного боку та міграція - з іншого.

"Саксонія може бути іншою, Дрезден - значно, значно більше, ніж (ісламофобський рух. - Ред.) PEGIDA", - наголосили  організатори, цитує агенція новин dpa.

До проведення акції у Дрездені закликали понад 400 організацій та осіб. Демонстрація відбулася за тиждень до виборів до земельних парламентів Саксонії та Бранденбургу. Крім того, 27 жовтня відбудуться вибори до ландтагу ще однієї східнонімецької федеральної землі - Тюрингії.

У східнонімецьких землях останнім часом стрімко здобула популярність правопопулістська "Альтернатива для Німеччини", що різко критикує нинішню політику німецького уряду щодо біженців.

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