 У День незалежності у Києві провели ходу гідності й альтернативний марш ветеранів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2019

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Новини

У День незалежності у Києві провели ходу гідності й альтернативний марш ветеранів

В Україні святкують День незалежності. Цього року у Києві свято відзначають ходою гідності, а не військовим парадом. Також відбувся альтернативний марш захисників України.

Альтернативний марш зібрав більше учасників, ніж ініційована президентом урочиста хода

Альтернативний марш зібрав більше учасників, ніж ініційована президентом урочиста хода

В Україні у суботу, 24 серпня, відзначають День незалежності. Цього дня у Києві відбулася ініційована  президентом України Володимиром Зеленським хода гідності. Вона замінила військовий парад. Хода гідності розпочалася з вшанування пам'яті загиблих. Під час церемонії на Алеї Героїв Небесної сотні було оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання, пролунало сто ударів дзвону як символ ста ударів сердець героїв. У ході було заявлено заявлено близько восьми тисяч учасників.

Зеленський заснував день пам'яті захисників України

Під час промови на урочистостях Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про заснування свята 29 серпня - Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни. У своєму виступі на урочистостях він також згадав анексію Росією українського Криму і ситуацію на Донбасі. "І для тих, хто не розуміє сьогоднішній біль українців, я поясню дуже простою, доступною мовою: уявіть, що, наприклад, сусід відібрав у вас двох дітей", - сказав він. За його словами, першу дитину просто вкрали і видали нове свідоцтво про народження, а другу - закрили в дитячій кімнаті і поставили озброєну охорону. "Але настане день, коли ми обов'язково зберемося разом", - заявив Зеленський. 

Учасники святкової ходи на Майдані Незалежності

Учасники святкової ходи на Майдані Незалежності

Альтернативний марш

Натомість представники ветеранських організацій, волонтери та Союз сімей загиблих героїв проводять цього дня окремий захід-марш захисників України. За інформацією агенції "Українські новини", у марші спершу брало участь близько 11 тисяч осіб, а наприкінці заходу - близько 50 тисяч осіб. Маршрут учасників почався з бульвару Тараса Шевченка в напрямку Бессарабського ринку, продовжився до Хрещатика і закінчився на майдані Незалежності. Будь-яких порушень правопорядку не зафіксовано.

Учасники альтернативного маршу

Учасники альтернативного маршу

DW.COM

Голова Офісу президента України Андрій Богдан анонсує заміну "традиційному" параду до Дня незалежності в Києві: ходу гідності "у європейському стилі" за участю військових, волонтерів та президента. (30.07.2019)

В офісі президента України запевняють, що представники бюджетної сфери братимуть участь у святкуванні Дня незалежності добровільно. (17.08.2019)

Для чергування на вулицях української столиці нині залучено близько трьох тисяч поліцейських разом з Нацгвардією, а по всій Україні - 13 тисяч правоохоронців.

В офісі президента України повідомили, що вже надійшли привітання з нагоди 28-ї річниці Дня незалежності України від деяких світових лідерів, зокрема від президентів США Дональда Трампа і Франції Еммануеля Макрона та королеви Великобританії Єлизавети II, а також лідерів інших держав.

Президент США Дональд Трамп зазначив, що підтримка з боку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів незмінна. Королева Великобританії Єлизавета II побажала процвітання народу України в прийдешні роки, а президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Франція залишається поруч з Україною для відновлення миру на Сході країни.

Привітання надійшли і від Німеччини. Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) у своєму відеопривітанні побажала українцям миру, стабільності і процвітання. "Німеччина завжди була поруч з Україною на шляху реформ і буде підтримувати їх у майбутньому", - запевнила дипломатка.

Нагадаємо, 30 липня керівник офісу президента Андрій Богдан повідомив, що замість військового параду цього дня відбудеться хода гідності Хрещатиком за участі військовослужбовців, ветеранів АТО, а також представників різних професій. За словами Богдана, хода замінить "традиційний" парад в радянських традиціях із "недешевою демонстрацією військової техніки" і буде заходом "у європейському стилі". 

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