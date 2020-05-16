 У день відновлення Бундесліги матчі дивилася рекордна кількість телеглядачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2020

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Новини

У день відновлення Бундесліги матчі дивилася рекордна кількість телеглядачів

Відновлені після двомісячної перерви матчі Бундесліги переглянуло 16 травня понад шість мільйонів глядачів. Це стало новим рекордом.

Матчі 26-го туру Бундесліги

Матчі 26-го туру Бундесліги відбуваються за порожніх трибун

У Німеччині зафіксовано новий рекорд чисельності глядацької аудиторії під час матчів Бундесліги. Згідно з оприлюдненими в неділю, 17 травня, даними спеціалізованого сайту DWDL.de, відновлені напередодні після двомісячної перерви матчі 26-го туру Бундесліги переглянуло понад шість мільйонів глядачів.

Зазначається, що за перебігом 26-го туру Бундесліги стежило не менше 3,68 мільйона глядачів платного телеканалу Sky Sport Bundesliga, що має ексклюзивні права на показ ігор футбольної першості в ФРН. Цей показник кількісно більш ніж удвічі перевищує звичайну глядацьку аудиторію для типового суботнього туру матчів Бундесліги.

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Ще 2,45 мільйона глядачів дивилися безкоштовну одночасну пряму трансляцію п'яти денних матчів у режимі, що називається "Конференція", йдеться в повідомленні DWDL.de, на яке посилається інформагенція AFP. Sky Germany пропонує режим "Конференція" на безкоштовному телеканалі спортивних новин Sky Sport News HD. Ідея полягала в тому, щоб відбити у німецьких вболівальників бажання збиратися для перегляду матчів у місцях, що передплачують телеканал Sky.

До початку суботніх матчів частка ринку Sky Germany становила 27,4 відсотка на платних каналах і 18,2 відсотка в безкоштовному сегменті. У цільовій групі 14-49 років загальна частка ринку досягла "понад 60 відсотків", що є рекордним показником для Sky Germany, повідомив DWDL.de.

Тим часом речник Німецької футбольної ліги (DFL) повідомив AFP, що матчі Бундесліги транслювалися більш ніж 70 телекомпаніями по всьому світу. Усі трансляції проводилися за раніше узгодженими умовами.

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