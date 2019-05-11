 У День взяття Бастилії у Парижі затримали понад 170 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2019

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Новини

У День взяття Бастилії у Парижі затримали понад 170 людей

Після військового параду учасники руху "жовтих жилетів" намагалися перекрити Єлисейські поля та влаштували сутички з поліцією. Правоохоронці затримали 175 осіб.

Під час акції протесту біля Тріумфальної арки

Під час акції протесту біля Тріумфальної арки

У Парижі у неділю, 14 липня, під час святкування Дня взяття Бастилії правоохоронці затримали 175 людей, повідомила місцева поліція. Більшість із затриманих є учасниками руху "жовтих жилетів", передає агенція Reuters з посиланням на джерела у суді та поліції.

Напередодні параду на честь національного свята місцева влада заборонила проведення акцій "жовтих жилетів" у центрі міста. Однак кілька груп учасників руху все ж таки зібралися поблизу Єлисейських полів. Як тільки вулицю відкрили для руху транспорту після проведення параду, кілька сотень протестувальників намагалися перекрити її та влаштувати акцію. Активісти почали зводити барикади, підпалили смітники та кидали у бік поліцейських різні предмети. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Правоохоронці та учасниці руху жовтих жилетів

Правоохоронці та учасниці руху "жовтих жилетів"

У більшості випадків причиною затримання протестувальників стала організація незаявленої демонстрації, насильницькі дії щодо співробітників поліції, псування державної власності і носіння забороненої зброї, повідомив телеканал BFM TV. Окрім того, ще перед початком параду поліція затримала поблизу Єлисейських полів відомих активістів руху "жовтих жилетів" Еріка Друе і Жерома Родрігеса.

Як повідомлялось, у параді на Єлисейських полях у Парижі з нагоди святкування Дня взяття Бастилії взяли участь більше чотирьох тисяч військових. Серед інших гостей на параді, який  пройшов під знаком ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона з посилення оборонної співпраці в Європі, була канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та інші європейські політики. 

Центр Парижа в День взяття Бастилії

Центр Парижа в День взяття Бастилії

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали сутички протестувальників з правоохоронцями. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне.

Правоохоронці на Єлисейських полях

Правоохоронці на Єлисейських полях

В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою деяких економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили протестувати й далі.

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