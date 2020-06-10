У ДБР стверджують, що Порошенко відмовився отримати підозру

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у середу, 10 червня, відмовився від отримання письмового повідомлення про підозру та клопотання про обрання йому запобіжного заходу, уточнюють у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Від отримання письмового повідомлення про підозру Порошенко Петро Олексійович відмовився, також відмовився від отримання клопотання про застосування до нього запобіжного заходу, поспіхом залишивши приміщення Державного бюро розслідувань", - сказав начальник відділу головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок у відеоролику, розміщеному у середу на YouTube-каналі ДБР.

У ролику ДБР є нарізка відео з початком оголошення підозри Порошенку у присутності адвокатів і відеофрагмент, у якому лідер партії "Європейська солідарність" залишає приміщення, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Також у середу на YouTube-каналі ДБР було розміщено ще один відеоролик щодо історії викликів Петра Порошенка до ДБР. У ньому нагадується, що ДБР "неодноразово викликало Петра Порошенка на допити у якості свідка", але "старі політики продовжують прикриватися своїм політичним статусом", "ігнорують допити", "застосовують політичний тиск", "прикриваються "порохоботами" та "втікають від слідчих, прикриваючись власною дружиною".

Як повідомлялося, в середу вранці Порошенко прийшов на допит до ДБР, де представник Офісу генпрокурора оголосив йому підозру в тому, що Порошенко, будучи президентом, спонукав главу Служби зовнішнього розвідки до перевищення влади. Наразі вирішується питання про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомили в Офісі генпрокурора.

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Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань. Ідеться про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки. Адвокат Порошенка Ілля Новіков, у свою чергу, зазначив, що Порошенко залишив будівлю Державного бюро розслідувань, не отримавши підозру, оскільки повноваження на вручення підозри має лише генеральний прокурор. Порошенко назвав повідомлення про підозру політичним переслідуванням його як лідера опозиції.