 У ДБР заявляють про виявлені порушення в роботі бюро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ДБР заявляють про виявлені порушення в роботі бюро

У роботі ДБР було виявлено "суттєві порушення", які стосуються організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, кадрового та технічного забезпечення, стверджують у бюро.

Тимчасова керівниця ДБР Ірина Венедіктова під час виступу у Верховній Раді (архівне фото)

Тимчасова керівниця ДБР Ірина Венедіктова під час виступу у Верховній Раді (архівне фото)

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про низку виявлених "суттєвих порушень" у роботі бюро впродовж минулого року. Про це в середу, 1 січня, повідомила пресслужба ДБР на офіційному сайті органу.

Згідно з повідомленням, виявлені порушення стосуються "організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами", а також кадрового та технічного забезпечення.

DW.COM

До своєї першої річниці Державне бюро розслідувань підходить під акомпанемент гучних скандалів. Президент і парламент тепер готуються "перезавантажити" цю структуру. Як саме - розбиралася DW. (22.11.2019)

Володимир Зеленський підписав закон "Про Державне бюро розслідувань". Після набрання ним чинності директор ДБР разом із своїми заступниками припиняють повноваження. (24.12.2019)

Ірина Венедіктова стала тимчасовою виконувачкою обов'язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР). Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Вона змінить Романа Трубу на цій посаді. (27.12.2019)

У бюро визнали, що за підсумками 2019 року ДБР "не впоралося з першочерговими завданнями та викликами сьогодення". З метою "конструктивного обговорення шляхів подолання кризових явищ" у роботі бюро до співпраці запрошують громадськість.

Крім того, у ДБР від громадян чекають на "ґрунтовну інформацію про зловживання високопосадовців та правоохоронців, їхні приховані активи, корупційні зв'язки" тощо. Листи-повідомлення мають містити чітко викладені факти та обставини, а також їхнє підтвердження, наголошується на сайті ДБР.

Нагадаємо, ДБР розпочало свою роботу 27 листопада 2018 року. У листопаді 2019 року тодішній керівник ДБР Роман Труба вказав на значний брак слідчих у ДБР. 27 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ірини Венедіктової тимчасовою керівницею ДБР. Перед цим Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про перезавантаження ДБР.

Дивитись відео 01:22

Чому немає "посадок" корупціонерів: версія Зеленського (10.10.2019)

Аудіо й відео до теми

Чому немає "посадок" корупціонерів: версія Зеленського (10.10.2019)  

Також за темою

Kroatien Ivo Sanader Ivo Sanader wird von der Polizei im Gefängnis von Remetinec begleitet

У Хорватії колишнього прем'єра визнали винним у корупції 30.12.2019

Хорватського експрем'єра Іво Санадера засудили до ув'язнення за одержання хабаря від голови угорського енергетичного конецерну MOL.

Aldi Mitarbeiter Videos Kundinnen

ДБР виявила приховані відеокамери в елітному спортклубі в Києві 21.12.2019

Під час обшуків у спортивному клубі "5 елемент" слідчі виявили приховані відеокамери в роздягальнях спортклубу. Заклад пов'язують з експрезидентом України Петром Порошенком та Ігорем Кононенком.

Verfassungsgericht Ukraine Richter

Конституційний суд не дозволив підпорядкувати Зеленському НАБУ та ДБР 17.12.2019

Підпорядкування НАБУ і ДБР президентові загрожує незалежності цих органів, ухвалили судді КСУ. Водночас вони не заперечили скороченню кількості народних депутатів.

Реклама

Докладно

Монумент воїнам Червоної армії у польському Жешуві, збудований у 1950 році

Суперечка про історію: Польща проти Путіна

Польський прем'єр розкритикував Путіна. Той заявив, що Польща несе частину відповідальності за Другу світову війну.  

Транзит газу українською ГТС

В Україні запрацював незалежний оператор ГТС

Анбандлінг НАК "Нафтогаз України" - найбільша реформа в енергосекторі України з 1991 року, вважає Андрій Коболєв.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  