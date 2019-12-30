У ДБР заявляють про виявлені порушення в роботі бюро

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про низку виявлених "суттєвих порушень" у роботі бюро впродовж минулого року. Про це в середу, 1 січня, повідомила пресслужба ДБР на офіційному сайті органу.

Згідно з повідомленням, виявлені порушення стосуються "організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами", а також кадрового та технічного забезпечення.

У бюро визнали, що за підсумками 2019 року ДБР "не впоралося з першочерговими завданнями та викликами сьогодення". З метою "конструктивного обговорення шляхів подолання кризових явищ" у роботі бюро до співпраці запрошують громадськість.

Крім того, у ДБР від громадян чекають на "ґрунтовну інформацію про зловживання високопосадовців та правоохоронців, їхні приховані активи, корупційні зв'язки" тощо. Листи-повідомлення мають містити чітко викладені факти та обставини, а також їхнє підтвердження, наголошується на сайті ДБР.

Нагадаємо, ДБР розпочало свою роботу 27 листопада 2018 року. У листопаді 2019 року тодішній керівник ДБР Роман Труба вказав на значний брак слідчих у ДБР. 27 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ірини Венедіктової тимчасовою керівницею ДБР. Перед цим Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про перезавантаження ДБР.