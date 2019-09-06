 У ДБР запевняють, що не збиратимуть особисті дані журналістів ″Схем″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2019

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У ДБР запевняють, що не збиратимуть особисті дані журналістів "Схем"

Редакція програми "Схеми" висловила застереження щодо рішення суду, яке надає ДБР доступ до надмірного обсягу внутрішніх даних. У ДБР ж запевняють, що не збиратимуть особисті дані журналістів.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба (архівне фото)

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба (архівне фото)

Державне бюро розслідувань (ДБР) на основі рішення суду отримало дозвіл на доступ до багатьох внутрішньоредакційних матеріалів програми "Схеми" у рамках розслідування поїздки колишнього президента України Петра Порошенка та його родини на Мальдіви.

Редакція програми "Схеми", яка є спільним проєктом "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший", в середу, 23 жовтня, оприлюднила заяву, в якій наголосила на ризиках, які вона вбачає у відповідній ухвалі суду. Журналісти звертають увагу на надмірний обсяг затребуваної інформації. Зокрема, кажуть у редакції, вони повинні надати ДБР дані про обліки робочого часу журналістів, операторів та водіїв програми розслідувань, їхні зарплати, внутрішню редакційну комунікацію. Також у "Схемах" наголошують на ризиках розкриття їхніх джерел.

Після цього у ДБР запевнили, що слідчих цікавлять лише матеріали стосовно поїздки Порошенка і вони не збиратимуть  особисті дані журналістів. "Наголошуємо, що ніколи не збирали та не будемо збирати конфіденційні дані про журналістів. У тому числі, ДБР не цікавить джерела отримання інформації журналістами. Також ми не збираємося проводити обшуки", - наголосили у бюро.

17  жовтня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про надання доступу ДБР до матеріалів журналістів програми "Схеми" та їхнього розслідування стосовно поїздки експрезидента Петра Порошенка та його родини на Мальдіви. Це рішення не підлягає оскарженню. У разі відмови редакції виконати рішення суду щодо надання відповідної інформації, суд має право винести рішення про дозвіл на проведення обшуків редакції слідчими ДБР.

У "Схемах" заявили, що ДБР уже зверталося до них у серпні з проханням надати офіційні запити, які журналісти відправляли під час свого розслідування, та відповіді на них. За словами журналістів, редакція надала слідчим затребувані документи.

ГПУ отримувала доступ до журналістки "Схем"

Минулого року Генеральна прокуратура України отримала доступ до інформації з телефонів журналістки-розслідувальниці з проекту "Радіо Свобода" "Схеми" Наталії Седлецької та видання "Новое Время" Христини Бердинських. Суд дозволив вивчати дзвінки, смс-листування та місцезнаходження журналісток за останні півтора року. ГПУ домоглася такого рішення у рамках розслідування щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Ухвала суду спровокувала хвилю критики в українській медіаспільноті.

Згодом Європейський суд з прав людини постановив безстроково заборонити українським органам влади отримувати інформацію з телефону Наталії Седлецької.  

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Аудіо й відео до теми

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