У Данії набула чинності заборона на носіння паранджі

У Данії в середу, 1 серпня, набуває чинності заборона на приховування обличчя, яку парламент країни підтримав у травні. Нову норму часом називають "забороною паранджі", хоча у повний перелік заборонених предметів одягу входять не лише паранджі, а й нікаби, балаклави, звичайні маски, лижні маски і штучні бороди. При цьому захисні медичні маски вдягати дозволяється.

Порушення норми потягне за собою штраф у розмірі однієї тисячі крон (близько 134 євро). Повторні порушення призведуть до штрафу у десятикратному розмірі або ув'язнення на термін до шести місяців.

У столиці Данії Копенгагені та місті Орхус заплановані протести проти заборони. Поліція заявила, що протестувальники не будуть оштрафовані за приховування обличчя, що вони планують зробити як частину своєї акції. У поліції це пояснили тим, що "демонстрації вважаються частиною свободи самовираження і свободи зібрань". Однак якщо учасники йтимуть на демонстрацію чи з неї у масках, їм загрожує штраф.

Президент поліцейської федерації Данії Клаус Оксфельдт заявив, що межа між дозволеними засобами приховування обличчя, як наприклад, карнавальні костюми чи зимові шарфи, і недозволеними є розмитою. Інші країни ЄС - зокрема Австрія, Бельгія та Франція - раніше запроваджували обмеження на носіння паранджі.