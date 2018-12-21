У Дамаску заявили, що частина курдських загонів залишила Манбідж

Перші з'єднання курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) залишили розташоване на півночі Сирії місто Манбідж. Колона курдських бійців, котрі вийшли з міста, налічувала близько 400 осіб. Про це в середу, 2 січня, повідомили в міністерстві оборони Сирії в Дамаску.

Цю інформацію підтвердили також і в військовому відомстві Росії, повідомляє інформагентство "Інтерфакс". За словами представника російського міноборони, виведення підрозділів курдів відбувається в рамках раніше досягнутих домовленостей з сирійською стороною.

Натомість у розташованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини наводять інші цифри. За даними спостерігачів, місто залишили 250 бійців "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких домінують курдські загони. Однак сотні інших курдських бійців залишилися в місті, йдеться у повідомленні спостерігачів, котрі посилаються на мережу власних інформаторів.

Водночас військова рада міста заперечила факт виведення курдських підрозділів з міста, передає агенція новин dpa.

Нагадаємо, в грудні минулого року турецький уряд оголосив про плани проведення наступальної операції на місто Манбідж, підконтрольне сирійським курдам. Невдовзі президент США несподівано заявив про рішення вивести американські війська з Сирії, де вони підтримували YPG в боротьбі проти ІД. Анкара вважає YPG відгалуженням забороненої в Туреччини Робітничої партії Курдистану (РПК). Після заяви Трампа Туреччина відклала початок операції.

З метою захисту від турецьких військ сирійські курди попрохали уряд президента Сирії Башара Асада надіслати в район Манбіджа свої підрозділи, що Дамаск і зробив.

2 січня на засіданні уряду США Трамп пояснив, що оголошене ним виведення американських військ може тривати "протягом певного часу", не назвавши жодних часових рамок. Він також пообіцяв, що США захищатимуть сирійських курдів, передає інформагенція Reuters.