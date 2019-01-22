 У Давосі відкрився Всесвітній економічний форум | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2019

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Новини

У Давосі відкрився Всесвітній економічний форум

Всесвітній економічний форум відкрився у швейцарському Давосі. 23 січня на ньому має виступити канцлерка ФРН Анґела Меркель.

Перед учасниками Всесвітнього економічного форуму виступає Клаус Шваб

Перед учасниками Всесвітнього економічного форуму виступає Клаус Шваб

У швейцарському Давосі у вівторок, 22 січня, відкрився 49-й щорічний Всесвітній економічний форум. "На зустрічі ми проаналізуємо ситуацію в світі та співпрацюватимемо, щоб її покращити", - цитує засновника форуму Клауса Шваба (Klaus Schwab) агентство dpa. За словами Шваба, зараз людство перебуває на історичному перехресті, тож йдеться про формування майбутнього.

Головною темою цьогорічного Всесвітнього економічного форуму є "Глобалізація 4.0: Формування глобальної архітектури в століття четвертої індустріальної революції". Учасники заходу обговорять виклики, які постають у цій новій фазі глобалізації. "Ми не хочемо стати рабами нових технологій", - заявив Шваб.

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Схожої думки дотримується президент Швейцарії Улі Маурер (Ueli Maurer). Швидкий технологічний розвиток впливає на економіку та суспільство, відзначив він на відкритті форуму. "Це дає величезні шанси, проте викликає також невпевненість та страх", - попередив Маурер.

У форумі, що триватиме з 22 по 25 січня, візьмуть участь понад три тисячі представників органів влади, керівників провідних компаній та банків, громадських діячів тощо. У середу, 23 січня, в Давосі чекають на виступ канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel). Президент України Петро Порошенко анонсував свою поїздку в Давос 23 січня для зустрічей "з керівниками держав та великих світових компаній". Метою таких зустрічей, за словами Порошенка, є "прихід потужних інвестицій, пришвидшення темпів розвитку нашої економіки". 

Американська делегація не прибуде до Швейцарії через урядовий "шатдаун" у США. Від участі в форумі цього року відмовилися також президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей. 

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Жінки та мільярдери на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (23.01.2018)

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Порошенко у десятці багатіїв на форумі в Давосі (22.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Жінки та мільярдери на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (23.01.2018)  

Порошенко у десятці багатіїв на форумі в Давосі (22.01.2018)  

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