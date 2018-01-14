 У Гібралтарі затриманий супертанкер з нафтою, як підозрюють, для Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2019

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Новини

У Гібралтарі затриманий супертанкер з нафтою, як підозрюють, для Сирії

Влада Гібралтару підозрює, що супертанкер Grace 1 віз нафту на завод в Сирію в порушення санкцій Євросоюзу. За даними ЗМІ, нафта була відправлена з Ірану.

Гібралтар

Гібралтар

Поліція і митні служби Гібралтару затримали супертанкер Grace 1 за підозрою в незаконному постачанні нафти до Сирії. У гібралтарської влади є "обґрунтовані причини вважати", що судно діяло "в порушення санкцій Європейського Союзу щодо Сирії", заявив глава уряду британської заморської території Фабіан Пікардо у четвер, 4 липня.

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США зробили виняток для Китаю, Греції, Індії, Італії, Туреччини, Південної Кореї, Японії та Тайваню, які можуть далі купувати нафту Ірану без ризику санкцій. Це зроблено через "особливі обставини", заявив Майк Помпео. (05.11.2018)

Євросоюз запровадив санкції ще щодо семи міністрів уряду Сирії. Кількість осіб в "чорному списку" ЄС, які мають стосунок до насильства проти цивільного населення в країні, зросла до 277. (04.03.2019)

За його словами, судно мало намір доставити свій вантаж на нафтопереробний завод в Сирії. Власником цього підприємства є юридична особа, щодо якої були запроваджені обмежувальні заходи Євросоюзу, пояснив він. Санкції, які були введені у 2011 році, включають нафтове ембарго. Глава уряду Гібралтару також поінформував про інцидент очільників Єврокомісії та Європейської Ради, передає агенція dpa.

Як стверджується у повідомленнях низки інформагентств, супертанкер віз нафту з Ірану, взяту на борт в середині квітня. Подібні дії можуть означати порушення санкцій США на експорт нафти з Ірану. За даними сайту Marine Traffic, судно ходить під прапором Панами.

З 2011 року в Сирії триває збройний конфлікт між режимом президента Башара Асада і різними угрупованнями його супротивників, а також терористичними формуваннями. В результаті військових дій загинули сотні тисяч людей. Більше п'яти мільйонів сирійців були змушені залишити країну.

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