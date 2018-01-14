У Гібралтарі затриманий супертанкер з нафтою, як підозрюють, для Сирії

Поліція і митні служби Гібралтару затримали супертанкер Grace 1 за підозрою в незаконному постачанні нафти до Сирії. У гібралтарської влади є "обґрунтовані причини вважати", що судно діяло "в порушення санкцій Європейського Союзу щодо Сирії", заявив глава уряду британської заморської території Фабіан Пікардо у четвер, 4 липня.

За його словами, судно мало намір доставити свій вантаж на нафтопереробний завод в Сирії. Власником цього підприємства є юридична особа, щодо якої були запроваджені обмежувальні заходи Євросоюзу, пояснив він. Санкції, які були введені у 2011 році, включають нафтове ембарго. Глава уряду Гібралтару також поінформував про інцидент очільників Єврокомісії та Європейської Ради, передає агенція dpa.

Як стверджується у повідомленнях низки інформагентств, супертанкер віз нафту з Ірану, взяту на борт в середині квітня. Подібні дії можуть означати порушення санкцій США на експорт нафти з Ірану. За даними сайту Marine Traffic, судно ходить під прапором Панами.

З 2011 року в Сирії триває збройний конфлікт між режимом президента Башара Асада і різними угрупованнями його супротивників, а також терористичними формуваннями. В результаті військових дій загинули сотні тисяч людей. Більше п'яти мільйонів сирійців були змушені залишити країну.