 У Грузії відбулась інавгурація президентки Саломе Зурабішвілі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2018

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Новини

У Грузії відбулась інавгурація президентки Саломе Зурабішвілі

Церемонія інавгурації п'ятої президентки Грузії Саломе Зурабішвілі пройшла у місті Телаві. У другому турі виборів у листопаді за неї віддали голоси майже 60 відсотків виборців.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі

В Грузії у неділю, 16 грудня, відбулася церемонія інавгурації п'ятої президентки країни Саломе Зурабішвілі. Церемонія пройшла в місті Телаві (край Кахеті) в палаці грузинського царя Іраклія Другого на території фортеці Батоніс-Ціхе, побудованої в XVII-XVIII століттях.

Зурабішвілі виголосила клятву на конституції Грузії. Після цього пролунав гімн Грузії і було здійснено сім артилерійських залпів, передає агенція "Інтерфакс". Вона займатиме посаду голови держави протягом шести наступних років.

Тим часом, кандидат від об'єднаної опозиції Григол Вашадзе, який програв президентські вибори, проник через поліцейські кордони і приєднався на Театральній площі в Телаві до кількох десятків своїх прихильників. "У нас вже немає конституції, немає виборів, немає права на вільне пересування, немає права на зібрання, свободи слова. Нинішня влада боїться своїх громадян і за поліцейськими кордонами намагається сховатися від людей", - сказав він.

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Як повідомлялось,  у другому турі президентських виборів у Грузії, що відбувся 28 листопада, перемогу здобула незалежна кандидатка Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". За неї віддали голоси 59,52 відсотка виборців. Своєю чергою Грігола Вашадзе підтримали 40,48 відсотка виборців. Явка виборців становила 56,23 відсотка.

Ці вибори стали останніми виборам президента Грузії, на яких главу держави обирали шляхом прямого голосування. Президента країни обирають на шість років. Пізніше очільника держави обиратимуть члени виборчої колегії. У 2017 році парламент Грузії вніс зміни до конституції, згідно з якими права і повноваження глави держави значно скоротили.

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