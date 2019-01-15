У Греції під час демонстрацій стались сутички з поліцією

Понад сто тисяч греків вийшли у неділю, 20 січня, на вулиці Афін на знак протесту проти компромісу, досягнутого зі Скоп'є щодо майбутньої назви сусідньої Македонії - Північна Македонія. Демонстрантів переважно з півночі Греції у центр грецької столиці підвозять автобуси, повідомляє AFP. На протестну акцію люди вийшли на заклики правих націоналістичних сил, оскільки днями депутати грецького парламенту мають ратифікувати угоду щодо майбутньої назви Македонії.

Афінська поліція відзначає у цілому мирний характер акції, але вимушена вдатись до застосування засобів охорони порядку. Демонстранти з лав націоналістів намагаються потрапити до стін парламенту, жбурляють у поліцейських каміння та пляшки із запалювальною сумішшю. Поліція у відповідь застосовує перцевий газ та кийки.

Нагадаємо, торік Афіни і Скоп'є підписали угоду про перейменування Республіки Македонія в Республіку Північна Македонія. Це викликало бурхливі протести як в Македонії, так і в Греції. Попри спротив громадян, парламент Македонії вже ратифікував цю угоду.

Багато греків вважають, що македонцями мають право називатися лише жителі історичного регіону на півночі країни, а не громадяни сусідньої держави. Серед іншого в Греції є побоювання, що збереження слова "Македонія" в назві сусідньої держави руйнує грецьку національну ідентичність, а також дає сусідам підстави для територіальних зазіхань. Греки також побоюються втратити виключне право на елліністичний культурний спадок, що є предметом національної гордості.

Згідно з даними останніх соцопитувань, близько 70 відсотків греків виступають проти угоди про перейменування сусідньої держави, нагадує dpa. Раніше саме суперечка між Грецією та Македонією щодо назви останньої заважала Скоп'є на шляху до інтеграції в ЄС та НАТО, бо Афіни постійно блокували будь-який рух у цьому напрямку.