У гостях у власниці найбільшої в світі колекції Барбі

Свою першу ляльку Барбі Беттіна Дорфман (Bettina Dorfmann) отримала в подарунок від батьків, коли їй було 6 років, - у 1967 році. "Тоді в мене з'явилася, не просто лялька, а подруга. І як виявилося, - на все життя", - каже Беттіна Дорфман. Вона живе в Дюссельдорфі й має найбільшу в світі колекцію Барбі: 18 тисяч ляльок! Власниця ввійшла до Книги рекордів Гіннеса.

Колекція Барбі: як хобі стало професією

Ще в дитинстві Беттіна мала майже три десятки ляльок Барбі. Пізніше, в старших класах школи, вона перестала гратися ляльками й сховала їх на горищі. І згадала про них багато років потому, коли ляльками почала гратися її донька. Але не маминими: для доньки вони були занадто старомодними, а новими, зі "спортивної" серії.

На початку 1990-х років Беттіна Дорфман відкрила магазин жіночого одягу, вітрини якого прикрасила ляльками Барбі. І дивовижно: ляльками відвідувачі зазвичай цікавилися чи не більше, ніж одягом. Насамкінець, магазин довелося закрити, а "обрані" ляльки (їх уже було приблизно кілька тисяч) опинилися спершу на стелажах у вітальні, а пізніше - в спеціально облаштованій в домі Беттіни кімнаті. Решта ляльок лежали в коробках у коморі. На той час Беттіна вже стала відомою серед колекціонерів. І вона не лише збирала Барбі: Беттіна почала ремонтувати й реставрувати ляльки, відкривши єдину в Німеччині майстерню під назвою "Клініка ляльки Барбі".

Просто зберігати ляльки в коморі було шкода. Беттіна почала організовувати тематичні виставки. Одна з них називалася "Барбі різних часів" і мала великий успіх не лише в Німеччині. Дев’ять років виставка подорожувала - два з половиною роки провела в Китаї, потім була в Іспанії, Угорщині й інших європейських країнах.

Коли Беттіну Дорфман запросили на роботу експертом і консультантом Музею ляльок та іграшок у місті Ратінген, вона охоче погодилася. На той час Беттіна зрозуміла, що змогла перетворити своє хобі на професію. Окрім консультаційних послуг, Беттіна заробляє тим, що здає в оренду для різних заходів рідкісні екземпляри ляльок. Вона - автор чотирьох книжок про Барбі, її часто публікують у спеціалізованих виданнях. Крім того, Беттіна надає експертні послуги з оцінювання колекцій іграшок для продажу чи під час судових розглядів. Але найбільше власниці подобається влаштовувати виставки.

"Барбі робить кар’єру"

Таку назву має виставка, яка розпочнеться 23 лютого 2019 року в Музеї ляльок та іграшок в Ратінгені. Виставка присвячена шістдесятирічній історії Барбі. Головний акцент зроблено на тому, як упродовж часу змінювалася й робила "професійну кар’єру" лялька, улюблениця мільйонів дітей.

Наприклад, останніми роками змінився навіть стиль одягу Барбі. Вона вдягнена у вигорілі джинси, куртку кольору хакі й сіру майку. На її ногах не традиційні туфельки на підборах, а стильні білі снікери. Образ органічно доповнюють окуляри в товстій оправі.

На думку Беттіни Дорфман, Барбі завжди була емансипованою дівчиною й втілювала не лише моду різних епох. Вона втілювала мрії багатьох дітей: була лікарем, археологом, ветеринаром, стюардесою, пілотом, астронавтом і навіть кандидатом у президенти США. "Минулого літа, коли екологічні організації були занепокоєні скороченням популяції бджіл, у продажу тут-таки з’явилася Барбі-бджолярка", - зазначає Беттіна.

Барбі в хіджабі

Фірма Mattel також випустила спеціальну серію, до якої ввійшли більше двадцяти ляльок Барбі в національному вбранні різних країн. Проте в деяких країнах – наприклад, в Ірані й Саудівській Аравії - Барбі заборонена за нібито невідповідність традиціям і правилам ісламу. Там її вважають занадто жіночною. Хоча багато феміністок критикують Барбі саме за те, що лялька відповідає найбільш поширеним стереотипам: худа, довгонога, з тонкою талією, великими грудьми… У листопаді 2017 року в США випустили Барбі в хіджабі. Прототипом для ляльки стала американська фехтувальниця-мусульманка Ібтіхадж Мухаммад, котра на всіх змаганнях носить хіджаб. Популярними, особливо серед колекціонерів, стали ляльки-двійники знаменитостей: Мерилін Монро, Одрі Хепберн, Твіггі, Вітні Г’юстон.

Ібтіхадж Мухаммад і Барбі в хіджабі

2019 року Барбі святкує свій 60-річний ювілей, а колекції Беттіни Дорфман виповнюється чверть віку. 18 тисяч ляльок колекціонерки, разом з одягом та аксесуарами, зараз зберігають у різних місцях. Півтори тисячі Барбі - в експозиції Музею ляльок та іграшок, частина - в різних німецьких музеях і за кордоном. Решта - в будинку власниці. Все ретельно описано й каталогізовано.

Багато моделей Барбі - в двох екземплярах: одна є експонатом для виставок, інша лишається в запаснику. Є також раритетні екземпляри, котрі мають неабияку цінність для колекціонерів. Колекція застрахована. На яку суму, - власниця не каже. Можна уявити, що це неабиякі гроші, адже на колекцію витрачено цілий статок. 58-річна Беттіна Дорфман і далі купує нові моделі Барбі. "Це - моє життя", - каже вона.