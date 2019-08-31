У Гонконзі протестувальники блокують рух потягів метро

Антиурядові акції протесту в Гонконгу тривають попри нещодавні жорсткі дії поліції проти демонстрантів. У понеділок, 2 вересня, багато зодягнених у чорне демонстрантів заблокували рух метро Гонконгу. Вони, зокрема, стали блокувати двері поїздів на низці станцій метрополітену, не даючи їм закритися. Такі дії мітингарів спричинили значні затримки в русі потягів метрополітену, повідомляє агенція новин AFP.

Заклик до загального страйку

Крім того, мітингарі закликали до проведення загального страйку. У другій половині дня студенти університетів планують демонстрацію. Саме 2 вересня в університетах Гонконгу розпочався навчальний процес після літніх канікул. Водночас ті студенти, котрі раніше приєдналися до руху протестів за демократію, планують двотижневий бойкот навчання.

У свою чергу, місцеві страшокласники перед початком навчального процесу вишикувалися в довжелезні живі ланцюги. Дехто з них вдягнув протигази, шоломи та захисні окуляри, так само як і учасники акцій протесту.

Як повідомлялося, під час минулих вихідних сталися запеклі сутички між учасниками протестів та правоохоронцями. Протестувальники кидали в загони поліції каміння та пляшки з запалювальною сумішшю. Поліцейські відповідали сльозогінним газом та водометами. У деяких районах міста учасники антиурядових виступів споруджували барикади й згодом підпалювали їх. Під час сутичок на вихідних поліція затримала 63 особи, повідомляє інформагенція dpa.

Нагадаємо, що вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. Попри те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений, протести не вщухли. Мітингарі почали вимагати не лише остаточної відмови від цього законопроєкту, а й відставки Керрі Лам і розслідування дій поліції під час демонстрацій. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.