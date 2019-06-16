У Гонконзі поліція застосувала силу проти демонстрантів

У Гонконзі, де розпочалися урочистості з нагоди 22-ї річниці переходу під юрисдикцію Китаю, поліція застосувала силу до демонстрантів, які намагались зайняти вулиці в урядовому кварталі. Вранці у понеділок, 1 липня, щодо маніфестантів, які намагалися перешкодити традиційній церемонії підняття прапорів, були застосовані сльозогінний газ та кийки. Є поранені.

Під час акції протесту в Гонконгу

Внаслідок цього церемонія підняття прапорів під звуки гімну відбулась за відсутності публіки, що було пояснено "поганою погодою". Глава адміністрації Керрі Лам і запрошені гості дивились трансляцію церемонії у розташованому поблизу конгрес-центрі. Опозиція вже заявила, що готує в річницю приєднання до Китаю масштабний протестний марш.

Останніми тижнями сотні тисяч жителів Гонконгу виходили на демонстрації проти ухвалення закону про видачу правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

Правоохоронці застусували проти демонстрантів кийки та сльозогінний газ

На тлі масових протестів 15 червня Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений строк, оскільки громадськість висловлює сумніви щодо цього документа і в місті потрібно відновити спокій. Раніше Лам рішуче підтримувала законопроєкт про екстрадицію.