 У Гонконзі поліція застосувала силу проти демонстрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2019

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Новини

У Гонконзі поліція застосувала силу проти демонстрантів

Маніфестанти намагалися зірвати церемонію підняття прапорів, яка щорічно проводиться в річницю переходу Гонконгу під юрисдикцію Китаю. Поліція взялася за кийки.

Hongkong Proteste (Reuters/T. Siu)

У Гонконзі, де розпочалися урочистості з нагоди 22-ї річниці переходу під юрисдикцію Китаю, поліція застосувала силу до демонстрантів, які намагались зайняти вулиці в урядовому кварталі. Вранці у понеділок, 1 липня, щодо маніфестантів, які намагалися перешкодити традиційній церемонії підняття прапорів, були застосовані сльозогінний газ та кийки. Є поранені.

Під час акції протесту в Гонконгу

Під час акції протесту в Гонконгу

Внаслідок цього церемонія підняття прапорів під звуки гімну відбулась за відсутності публіки, що було пояснено "поганою погодою". Глава адміністрації Керрі Лам і запрошені гості дивились трансляцію церемонії у розташованому поблизу конгрес-центрі. Опозиція вже заявила, що готує в річницю приєднання до Китаю масштабний протестний марш.

Останніми тижнями сотні тисяч жителів Гонконгу виходили на демонстрації проти ухвалення закону про видачу правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

Правоохоронці застусували проти демонстрантів кийки та сльозогінний газ

Правоохоронці застусували проти демонстрантів кийки та сльозогінний газ

На тлі масових протестів 15 червня Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений строк, оскільки громадськість висловлює сумніви щодо цього документа і в місті потрібно відновити спокій. Раніше Лам рішуче підтримувала законопроєкт про екстрадицію.

  • Таньаньмэнь (Пекин)

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    "Різанина 4 червня"

    Під такою назвою увійшло в історію жорстоке придушення мирних протестів на пекінській площі Тяньаньмень 4 червня 1989 року. Учасники демонстрацій і мітингів (насамперед молодь) вимагали демократичних реформ. У ніч на 4 червня влада КНР наказала армійським підрозділам за участю танків "очистити" площу. Загинуло, за різними даними, від 200 до 1000 чоловік. Сотні стратили пізніше.

  • Казнь Людовика XVI

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Від гільйотини до згоди

    Під час Великої французької революції на цій паризькій площі, яка тоді і називалася Площею революції, стояла гільйотина. Тут страчували "ворогів народу": від короля Людовика XVI і Марії-Антуанетти до вождів комуни Дантона і Робесп'єра. Після закриття Якобінського клубу і припинення кривавих страт площу перейменували на Площу Згоди - Пляс де ля Конкорд.

  • Сенатская площадь. 14 декабря 1825 года

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Бунтівне каре

    Повстання декабристів, відверто кажучи, навряд чи можна назвати революцією, навіть невдалою революцією. Але його значення - історичне і символічне – настільки велике, що 14 грудня 1825 року стало однією з найвідоміших дат російської історії. Це повстання увічнило і Сенатську площу, на якій розташовувались бунтівні війська.

  • Парижская площадь / Берлин

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Народне повстання

    У червні 1953 року відразу в кількох містах НДР почалися страйки робітників і будівельників. Вони висували не лише економічні, але й політичні вимоги, протестуючи проти всевладдя СЄПН. Найбільші демонстрації проходили в Берліні, тоді ще не розділеному муром. Вони переросли в народне повстання. Повстанці величезною колоною пройшли Паризькою площею перед Бранденбурзькими воротами.

  • Восстание 17 июня 1953 года

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    У колективній пам'яті

    Налякана народним обуренням, влада НДР звернулася до радянського військового командування. І за допомогою радянських танків повстання вдалося придушити. Кілька десятків людей було застрелено радянськими солдатами і східнонімецькими поліцейськими, сотні були ув'язнені. День 17 червня 1953 назавжди залишився в колективній пам'яті німців. Його досі відзначають у Німеччині.

  • Пражская весна 1968 г.

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Провісник Оксамитової революції

    І знову радянські танки - цього разу на Вацлавській площі у Празі. 24 дивізії країн Варшавського договору були введені в ніч з 20 на 21 серпня 1968 року в Чехословаччину, щоб придушити "празьку весну" - період ліберальних реформ у тоді ще соціалістичній ЧССР. На цій же площі через 21 рік пражани святкували перемогу Оксамитової революції. Комуністи були усунуті від влади.

  • Лех Валенса

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Перемога "Солідарності"

    Площею "Солідарності" називається зараз площа перед гданською верф'ю, яка раніше носила ім'я Леніна. Тут свого часу виникла незалежна профспілка "Солідарність". Влітку і восени 1980 року в Гданську та інших містах Польщі почалася хвиля страйків. У грудні польська влада погодилася задовольнити вимоги страйкуючих, і лідера "Солідарності" Леха Валенсу вшановували як народного героя.

  • Самолет Матиаса Руста над Красной площадью

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Аеропорт "Шереметьєво-3"

    Свідченням недієздатності не тільки радянської ППО, але й всієї політичної системи СРСР, одним із стовпів якої була мілітаризація країни, став політ Матіаса Руста. 18-річний німець перелетів з Гельсінкі до Москви на легкому літачку і приземлився 28 травня 1987 на Червоній площі. Політ Руста став одним із символів перебудови і призвів до революційних змін у зовнішній політиці СРСР.

  • Площадь Тахрир

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    "Арабська весна"

    Назва площі Тахрір у Каїрі у перекладі означає "Площа звільнення". У 2011 році тут збиралися до мільйона людей, які домоглися, зрештою, відставки президента Мубарака. Хвиля повстань, революцій, масових протестів охопила арабський світ. У січні 2013 року площа Тахрір знову стала центром протестів - цього разу проти антидемократичної політики Мухаммеда Мурсі.

  • Полиция на площади Таксим в Стамбуле

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Проти прем'єра

    На площі Таксим в центрі Стамбула у травні 2013 року йшли справжні бої між поліцією і демонстрантами. Приводом для масових протестів стали плани знесення історичних будівель і вирубки дерев довколишнього парку. Але справжньою причиною протестів, що перекинулися і на інші міста Туреччини, було невдоволення політикою прем'єр-міністра Ердогана, лідера ісламської Партії справедливості.

  • Майдан / Киев

    Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

    Дівчина на Майдані

    На Майдані. "Фашистських молодчиків", про яких так наполегливо розповідають більшість російських ЗМІ і навіть офіційні особи, не видно. Тут зовсім інші люди.

    Автор: Єфім Шуман


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Коментар: Китай і Гонконг - принцип "одна країна - дві системи" під загрозою

Демонстранти в Гонконзі виступають проти втручання з Пекіна. Однак влада міста не поспішає дослуховуватися до протестувальників. Принцип "одна країна - дві системи" опинився під загрозою, вважає Данг Юан. (17.06.2019)  

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Попри поступки влади в Гонконгу тривають акції протесту

Тисячі людей знову вийшли на вулиці Гонконгу, вимагаючи остаточної відмови від закону про екстрадицію. Демонстранти також хочуть відставки керівниці адміністрації Гонконгу Керрі Лам. (16.06.2019)  

Від Тяньаньменя до Майдану: головні площі революцій

Тут вирішуються долі правителів, країн і народів. Вони притягують до себе незадоволених, протестувальників, тих, хто хоче бути почутими. Міські площі і в наш час стають місцем битв і радикальних змін. (04.06.2019)  

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