 У Гонконзі поліція витіснила демонстрантів з будівлі парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2019

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Новини

У Гонконзі поліція витіснила демонстрантів з будівлі парламенту

Проти учасників акції протесту, котрі захопили будівлю парламенту, поліцейські застосували сльозогінний газ.

Учасники акції протесту в Гонконзі

Проти учасників акції протесту поліція знову активно застосовували сльозогінний газ

Поліція Гонконгу звільнила будівлю парламенту від учасників акції протесту, котрі раніше прорвалися до споруди законодавчого органу. Про це в понеділок, 1 липня, повідомив з місця події кореспондент інформагенції AFP.

Повідомляється, що для витіснення маніфестантів з будівлі правоохоронці активно застосовували сльозогінний газ. Тож рятуючись від дії газу, учасники акції протесту самі залишили споруду, йдеться в повідомленні.

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Тисячі активістів зібралися в урядовому кварталі Гонконгу з вимогою скасування змін до законопроєкту про екстрадицію. Мітингарі також наполягають на відставці прем'єр-міністерки автономії Керрі Лам. (21.06.2019)

Після застосування поліцією сили проти протестувальників у Гонконгу вони захопили штурмом будівлю місцевого парламенту. (01.07.2019)

Маніфестанти намагалися зірвати церемонію підняття прапорів, яка щорічно проводиться в річницю переходу Гонконгу під юрисдикцію Китаю. Поліція взялася за кийки. (01.07.2019)

Демонстранти в Гонконзі виступають проти втручання з Пекіна. Однак влада міста не поспішає дослуховуватися до протестувальників. Принцип "одна країна - дві системи" опинився під загрозою, вважає Данг Юан. (17.06.2019)

Нагадаємо, раніше мітингарі увірвалися до будівлі місцевого парламенту та взяли її під свій контроль. Захопленню будівлі законодавчої ради передувало кількагодинне блокування входу до неї, під час якого демонстранти за допомогою металевих труб та інших предметів розбивали укріплені скляні двері та скляні панелі поруч з дверима.

Після захоплення будівлі демонстранти позривали портрети посадовців парламенту Гонконгу та розтрощили камери відеоспостереження. Зовні стіни парламенту були розмальовані графіті, а на головній трибуні був встановлений прапор часів британської колоніальної ери.

Раніше у понеділок поліція застосувала силу до демонстрантів, які намагались зайняти вулиці в урядовому кварталі.

Останніми тижнями сотні тисяч жителів Гонконгу виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

На тлі масових протестів 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений строк, оскільки громадськість висловлює сумніви щодо цього документа, а в місті потрібно відновити спокій. Раніше Лам рішуче підтримувала законопроєкт про екстрадицію.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

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