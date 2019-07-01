У Гонконзі поліція витіснила демонстрантів з будівлі парламенту

Поліція Гонконгу звільнила будівлю парламенту від учасників акції протесту, котрі раніше прорвалися до споруди законодавчого органу. Про це в понеділок, 1 липня, повідомив з місця події кореспондент інформагенції AFP.

Повідомляється, що для витіснення маніфестантів з будівлі правоохоронці активно застосовували сльозогінний газ. Тож рятуючись від дії газу, учасники акції протесту самі залишили споруду, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше мітингарі увірвалися до будівлі місцевого парламенту та взяли її під свій контроль. Захопленню будівлі законодавчої ради передувало кількагодинне блокування входу до неї, під час якого демонстранти за допомогою металевих труб та інших предметів розбивали укріплені скляні двері та скляні панелі поруч з дверима.

Після захоплення будівлі демонстранти позривали портрети посадовців парламенту Гонконгу та розтрощили камери відеоспостереження. Зовні стіни парламенту були розмальовані графіті, а на головній трибуні був встановлений прапор часів британської колоніальної ери.

Раніше у понеділок поліція застосувала силу до демонстрантів, які намагались зайняти вулиці в урядовому кварталі.

Останніми тижнями сотні тисяч жителів Гонконгу виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

На тлі масових протестів 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений строк, оскільки громадськість висловлює сумніви щодо цього документа, а в місті потрібно відновити спокій. Раніше Лам рішуче підтримувала законопроєкт про екстрадицію.