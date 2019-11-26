У Гонконгу після тижневого затишшя відновилися протести

У Гонконгу поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників у неділю, 1 грудня. Тисячі демонстрантів після тижневого затишшя знову вийшли на вулиці міста, повідомляє агентство Reuters.

Сутички з поліцією розпочалися після того, як сотні людей пройшли ходою до консульства США, щоб висловити "подяку" за підтримку, яку Сполучені Штати надають демонстрантам. Загалом організатори протестів запланували на неділю проведення трьох маршів.

Багато демонстрантів тримає прапори США

Нагадаємо, що 24 листопада в Гонконгу відбулися місцеві вибори, перемогу на яких здобули опозиційні до влади регіону кандидати. Місцеві ради не мають значних повноважень, однак ці вибори фактично стали референдумом, який продемонстрував масову підтримку протестів, що тривають у Гонконгу вже півроку.

Під час передачі колишньої британської колонії Гонконгу Китаю в 1997 році був закріплений принцип "одна країна - дві системи". Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у КНР. Однак протестувальники в Гонконгу закидають китайському уряду дедалі більше обмеження прав і свобод жителів міста.