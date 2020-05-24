У Гонконгу попри заборону згадали загиблих на площі Тяньаньмень

У Гонконгу в четвер, 4 червня, попри заборону влади на вулиці вийшли тисячі людей, щоб вшанувати пам'ять загиблих на площі Тяньаньмень у Пекіні 31 рік тому. Учасники акції запалювали свічки в різних районах міста, зокрема в парку Вікторії, де традиційно збираються демонстранти. Вони вигукували гасла "Свобода для Гонконгу!", "Борися за свободу, за Гонконг". Невеликі акції відбулися також в інших кварталах міста, церквах та торговельних центрах, повідомила агенція AFP.

Гонконгці вийшли на вулиці попри заборону влади

Влада Гонконгу вперше за весь час заборонила проведення акцій із вшанування жертв з площі Тяньаньмень, пославшись на ризик посилення епідемії коронавірусу. Це викликало обурення серед багатьох гонконгців, які проігнорували цю заборону.

Під час акцій у кварталі Монг-Кок почались сутички. Демонстранти намагались збудувати барикади та встановити бар'єри, поліцейські застосували проти них сльозогінний газ, повідомила агенція Reuters. Декілька протестувальників були затримані.

Акція в парку Вікторія

У ніч на 4 червня 1989 року китайська армія застосувала танки для розгону тисяч продемократично налаштованих студентів, які зібралися на площі Тяньаньмень в Пекіні. За різними оцінками, в результаті загинули від декількох сотень до понад тисячі осіб.