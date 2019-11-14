У Гонконгу на тлі високої явки проходять місцеві вибори

У Гонконгу у неділю, 24 листопада, проходять місцеві вибори. Жителі обирають депутати місцевих рад - 1104 кандидати мають шанс отримати 452 місця у різних радах Гонконгу, повідомляє агенція Reuters. Обрані кандидати зможуть контролювати деякі види витрат та вирішувати питання, зокрема, із захисту довкілля та охорони здоров'я.

Як повідомляє агенція dpa, об 11:30 ранку за мівсцевим часом явка виборців втричі перевищила показник минулих виборів на цей час. Це пов'язано з тим, що люди переймаються, що виборчі дільниці можуть закрити, якщо спалахне насильство.

Якщо продемократичні кандидати здобудуть контроль над місцевими радами, вони зможуть отримати шість місць у парламенті Гонконгу, а також 117 місць у колегії з 1200 виборців, яка обирає керівника цього автономного регіону в складі КНР.

Експерти розглядають ці вибори, як ключовий показник підтримки лідерки Гонконгу Керрі Лам. Під час голосування вона пообіцяла, що її уряд буде більше прислухатися до думок місцевих рад.

Нагадаємо, що в Гонконгу вже кілька місяців тривають протести. Жителі почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.