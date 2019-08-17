У Гонконгу на антиурядову акцію протесту вийшли десятки тисяч людей

У Гонконзі не вщухають масові антиурядові протести. У неділю, 18 серпня, тисячі громадян зібралися на демонстрацію в міському парку. За даними журналіста інформагенції dpa, кількість учасників вимірюється сотнями тисяч. Агенції Reuters і AP повідомляють про десятки тисяч демонстрантів.

Вулиці навколо парку Вікторії також переповнені мітингарями, повідомляє кореспондент dpa. Багато промовців закликають учасників демонстрацій не вдаватися до насильства. Акція протесту відбувається попри сильну зливу, тому колони учасників рясніють парасольками. Більшість демонстрантів зодягнені у одяг чорного кольору.

Самі протестувальники запевняють, що вийшли на вулиці для того, аби продемонструвати уряду свою рішучість, передає агенція новин AP. Серед іншого, вони знову нагадали свої головні вимоги до керівництва адміністрації Гонконгу, в тому числі цілковите скасування планів щодо зміни законодавства про екстрадицію, а також проведення незалежного розслідування застосування поліцією сили проти демонстрантів під час попередніх виступів.

Як повідомлялося, напередодні в Гонконзі відбулася масштабна акція вчителів, котрі вийшли на вулиці з метою підтримки учасників антиурядових виступів. Вчорашні акції відбулися мирно, поліція не застосовувала сльозогінний газ. Водночас відбулася також і проурядова акція, чиї учасники підтримували дії поліції проти мітингарів під час минулих акцій.

Нагадаємо, масове обурення громадян Гонконгу спричинив розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Нинішні акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Хвиля протестів, котра триває з червня, вже спричинила значні втрати для економіки автономії, насамперед для туристичної та транспортної галузей.

Днями китайські військові та силовики провели навчання поблизу Гонконгу.