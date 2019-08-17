 У Гонконгу на антиурядову акцію протесту вийшли десятки тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Гонконгу на антиурядову акцію протесту вийшли десятки тисяч людей

Цієї неділі на антиурядову демонстрацію в Гонконгу вийшли десятки тисяч громадян. Місцем збору мітингарів став міський парк Вікторії. Лунають заклики втриматися від насильства.

Учасники демонстрації в Гонконзі

Масові акції протесту тривають у Гонконзі вже 11-й тиждень поспіль

У Гонконзі не вщухають масові антиурядові протести. У неділю, 18 серпня, тисячі громадян зібралися на демонстрацію в міському парку. За даними журналіста інформагенції dpa, кількість учасників вимірюється сотнями тисяч. Агенції Reuters і AP повідомляють про десятки тисяч демонстрантів.

Вулиці навколо парку Вікторії також переповнені мітингарями, повідомляє кореспондент dpa. Багато промовців закликають учасників демонстрацій не вдаватися до насильства. Акція протесту відбувається попри сильну зливу, тому колони учасників рясніють парасольками. Більшість демонстрантів зодягнені у одяг чорного кольору.

DW.COM

Попри сильну зливу, тисячі вчителів у Гонконгу вийшли на демонстрацію до резиденції голови адміністрації автономії Керрі Лам. Водночас у Гонконгу відбувається проурядова акція на підтримку дій поліції. (17.08.2019)

Поліцейські застосували проти мітингарів в аеропорту Гонконгу перцевий спрей. Польоти з та до семимільйонного мегаполісу скасували вже вдруге за два дні. (13.08.2019)

В аеропорту Гонконгу відкрито реєстрацію на рейси. У терміналі летовища залишається лише кілька десятків протестувальників. Китай назвав протести в аеропорту "майже терористичними діями". (14.08.2019)

Президент США Дональд Трамп не сумнівається, що лідер КНР Сі Цзіньпін зможе "швидко і гуманно" залагодити кризу в Гонконзі. Тим часом Китай провів військовий парад у сусідньому місті. (15.08.2019)

Самі протестувальники запевняють, що вийшли на вулиці для того, аби продемонструвати уряду свою рішучість, передає агенція новин AP. Серед іншого, вони знову нагадали свої головні вимоги до керівництва адміністрації Гонконгу, в тому числі цілковите скасування планів щодо зміни законодавства про екстрадицію, а також проведення незалежного розслідування застосування поліцією сили проти демонстрантів під час попередніх виступів.

Як повідомлялося, напередодні в Гонконзі відбулася масштабна акція вчителів, котрі вийшли на вулиці з метою підтримки учасників антиурядових виступів. Вчорашні акції відбулися мирно, поліція не застосовувала сльозогінний газ. Водночас відбулася також і проурядова акція, чиї учасники підтримували дії поліції проти мітингарів під час минулих акцій.

Нагадаємо, масове обурення громадян Гонконгу спричинив розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Нинішні акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Хвиля протестів, котра триває з червня, вже спричинила значні втрати для економіки автономії, насамперед для туристичної та транспортної галузей.

Днями китайські військові та силовики провели навчання поблизу Гонконгу.

Також за темою

Proteste in Hongkong

У Гонконзі на масштабну акцію протесту вийшли вчителі 17.08.2019

Попри сильну зливу, тисячі вчителів у Гонконгу вийшли на демонстрацію до резиденції голови адміністрації автономії Керрі Лам. Водночас у Гонконгу відбувається проурядова акція на підтримку дій поліції.

China, Hong Kong - Unruhe

В аеропорту Гонконгу сутички між протестувальниками та поліцією 13.08.2019

Поліцейські застосували проти мітингарів в аеропорту Гонконгу перцевий спрей. Польоти з та до семимільйонного мегаполісу скасували вже вдруге за два дні.

Hongkong Protest gegen China | Lahmlegung des Verkehrs

Пекін застеріг протестувальників у Гонконгу від "гри з вогнем" 06.08.2019

Стриманість реакції Пекіна на події в Гонконзі протестувальники не мають сприймати як слабкість, затерігає влада Китаю. У Гонконзі тим часом відбувається великий страйк.

Реклама

Докладно

Одиночний пікет у Москві

Як пройшли одиночні пікети в Москві

Репортаж DW про те, як пройшла чергова субота протестів за вільні вибори в Москві.  

Цифрові технології

В Україні запрацювала оціночна місія ЄС щодо цифрового ринку

Метою роботи місії є оцінка готовності України до інтеграції з єдиним цифровим ринком ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  