У Гонконгу мирна акція протесту переросла в сутички з поліцією

Під час несанкціонованої антиурядової акції протесту в Гонконгу в неділю, 20 жовтня, виникли сутички між демонстрантами та правоохоронцями. До недозволеної владою Гонконгу ходи приєдналися десятки тисяч учасників. Спочатку демонстрація проходила мирно, але згодом розпочалися безлади - окремі учасники акції стали жбурляти пляшки із запалювальною сумішшю в поліцію, входи на станції метро та у відділення банків, повідомляє агенція новин AFP.

У відповідь на такі дії поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. В останніх замість води знову використали блакитну фарбу, котра містить також перцевий розчин, що спричиняє опіки шкіри та слизової оболонки. Цього разу поліція застосовувала водомети з цією рідиною як ніколи активно. В багатьох мітингарів дія речовини викликала задушливий кашель, зазначає агентство Reuters.

Для розгону демонстрантів масивно застосовувався сльозогінний газ

Мітингарі також трощили розташовані вздовж маршруту акції, що пролягав однією з головних торговельних вулиць Гонконгу, банківські відділення та магазини. Вбрані в чорне демонстранти викидали товари з прилавків на вулиці.

Щоб зупинити наступ загонів поліції, учасники акції споруджували барикади та подекуди підпалювали їх. Для розчищення вулиць від барикад поліція застосувала спецтехніку.

Влада Гонконгу не дала згоди на проведення акції протесту 20 жовтня, аргументуючи таке рішення спробами захистити громадський порядок та безпеку.

Нагадаємо, Гонконг є спеціальним адміністративним районом Китаю. Водночас це - один з провідних фінансових центрів Азії та світу. Управління колишньою британською колонією, на яку поширюється суверенітет Китаю, здійснюється за принципом "одна країна - дві системи" - адміністрація Гонконгу має широкий автономний статус.

Як повідомлялося, протести в Гонконзі тривають з червня цього року. Його жителі стали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього законопроєкту. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

4 жовтня влада Гонконгу заборонила демонстрантам вдягати маски, протигази та балаклави.