 У Гонконгу мирна акція протесту переросла в сутички з поліцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2019

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Новини

У Гонконгу мирна акція протесту переросла в сутички з поліцією

Поліція Гонконгу застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ і водомети. Учасники несанкціонованої акції протесту жбурляли в поліцію пляшки із запалювальною сумішшю та трощили вітрини магазинів.

Сутички під час акції протесту в Гонконзі

Цього разу поліція особливо активно застосовувала водомети, що вистрілювали блакитну рідину

Під час несанкціонованої антиурядової акції протесту в Гонконгу в неділю, 20 жовтня, виникли сутички між демонстрантами та правоохоронцями. До недозволеної владою Гонконгу ходи приєдналися десятки тисяч учасників. Спочатку демонстрація проходила мирно, але згодом розпочалися безлади - окремі учасники акції стали жбурляти пляшки із запалювальною сумішшю в поліцію, входи на станції метро та у відділення банків, повідомляє агенція новин AFP.

У відповідь на такі дії поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. В останніх замість води знову використали блакитну фарбу, котра містить також перцевий розчин, що спричиняє опіки шкіри та слизової оболонки. Цього разу поліція застосовувала водомети з цією рідиною як ніколи активно. В багатьох мітингарів дія речовини викликала задушливий кашель, зазначає агентство  Reuters.

Сутички під час акції протесту в Гонконзі

Для розгону демонстрантів масивно застосовувався сльозогінний газ

Мітингарі також трощили розташовані вздовж маршруту акції, що пролягав однією з головних торговельних вулиць Гонконгу, банківські відділення та магазини. Вбрані в чорне демонстранти викидали товари з прилавків на вулиці.

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Гонконзьким активістам не вдалося зняти через суд заборону носити маски під час протестів. Антиурядові демонстрації продовжуються. (06.10.2019)

Запровадження заборони на носіння масок та балаклав на акціях протесту покликане покласти край насильству, пояснюють у адміністрації Гонконгу. (04.10.2019)

Замість проведення великих маршів, як раніше, демонстранти збираються невеликими групами, щоб їх було важче спіймати. Поліція застосовує проти мітингарів сльозогінний газ. (13.10.2019)

Щоб зупинити наступ загонів поліції, учасники акції споруджували барикади та подекуди підпалювали їх. Для розчищення вулиць від барикад поліція застосувала спецтехніку.

Влада Гонконгу не дала згоди на проведення акції протесту 20 жовтня, аргументуючи таке рішення спробами захистити громадський порядок та безпеку.

Нагадаємо, Гонконг є спеціальним адміністративним районом Китаю. Водночас це - один з провідних фінансових центрів Азії та світу. Управління колишньою британською колонією, на яку поширюється суверенітет Китаю, здійснюється за принципом "одна країна - дві системи" - адміністрація Гонконгу має широкий автономний статус.

Як повідомлялося, протести в Гонконзі тривають з червня цього року. Його жителі стали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього законопроєкту. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

4 жовтня влада Гонконгу заборонила демонстрантам вдягати маски, протигази та балаклави.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

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