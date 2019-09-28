 У Гонконгу знову сутички протестувальників і поліції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2019

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Новини

У Гонконгу знову сутички протестувальників і поліції

Під час антиурядової демонстрації в Гонконгу знов сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Тим часом на набережній відбувалася демонстрація прихильників китайського уряду.

Протестувальники та правоохоронці у Гонконгу

Протестувальники та правоохоронці у Гонконгу

У Гонконгу другий день поспіль відбуваються сутички правоохоронців з демонстрантами. Під час антиурядової акції протесту у популярному торговельному районі Козуей-Бей у неділю, 29 вересня, мітингарі несли плакати з написами "Стій за Гонконг, борись за свободу", іноземні прапори, співали пісні та скандували гасла. Деякі з демонстрантів били вікна у будинках та кидали у бік поліції та адміністративних будівель "коктейлі Молотова", передає агенція AP. 

Щоб розігнати натовп, правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та обливали їх підфарбованою водою, щоб, імовірно, мати змогу ідентифікувати активістів. Деяких протестувальників затримали. Однак тисячі мітингарів перегрупувалися та пройшлись маршем головною магістраллю району, перекривши рух транспорту. 

Антиурядовий марш в Гонконгу

Антиурядовий марш в Гонконгу

Марш став частиною масштабної акції, яка відбувається у 60 містах проти "китайської тиранії". Зокрема, на демонстрації у Тайбеї вийшли тисячі людей.

Раніше вдень на набережній зібралася прокитайська демонстрація. Активісти співали гімн КНР і розмахували державними прапорами. Один з організаторів заходу Іннес Танг заявив, що люди зібралися на запрошення в соцмережах для "сприяння позитиву та патріотизму". "Ми хочемо використати цей час, щоб люди висловили свою любов до нашої країни - Китаю. Ми хочемо показати міжнародній спільноті, що окрім протестів є ще один голос Гонконгу", - зазначив він.

Під час акції протесту в Гонконгу стались сутички

Під час акції протесту в Гонконгу стались сутички

Тим часом попри заборону влади, демонстранти вже анонсували новий антиурядовий марш на 1 жовтня. Цього дня  відзначатиметься 70-та річниця заснування Китайської народної республіки. По Гонконгу розвішані плакати, які називають цю річницю "Днем скорботи". Попри масові акції протесту уряд Гонконгу вже оголосив, що голова адміністрації району Керрі Лам разом з делегацією відбуде 30 вересня до Пекіна для святкування річниці.

Протести у Гонконгу, на які виходили сотні тисяч людей, тривають вже кілька місяців. Мешканці виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

Під час демонстрації в Гонконгу

Під час демонстрації в Гонконгу

На тлі масових протестів 4 вересня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила про офіційне відкликання суперечливого законопроєкту про екстрадицію. Втім, акції протесту продовжуються - демонстранти вимагають проведення вільних виборів, розслідування дій поліції, яка застосовувала силу під час мітингів, та амністії для понад тисячі затриманих.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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Мітингарі в Гонконгу домоглися відкликання законопроєкту про екстрадицію

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