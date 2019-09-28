У Гонконгу знову сутички протестувальників і поліції

У Гонконгу другий день поспіль відбуваються сутички правоохоронців з демонстрантами. Під час антиурядової акції протесту у популярному торговельному районі Козуей-Бей у неділю, 29 вересня, мітингарі несли плакати з написами "Стій за Гонконг, борись за свободу", іноземні прапори, співали пісні та скандували гасла. Деякі з демонстрантів били вікна у будинках та кидали у бік поліції та адміністративних будівель "коктейлі Молотова", передає агенція AP.

Щоб розігнати натовп, правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та обливали їх підфарбованою водою, щоб, імовірно, мати змогу ідентифікувати активістів. Деяких протестувальників затримали. Однак тисячі мітингарів перегрупувалися та пройшлись маршем головною магістраллю району, перекривши рух транспорту.

Антиурядовий марш в Гонконгу

Марш став частиною масштабної акції, яка відбувається у 60 містах проти "китайської тиранії". Зокрема, на демонстрації у Тайбеї вийшли тисячі людей.

Раніше вдень на набережній зібралася прокитайська демонстрація. Активісти співали гімн КНР і розмахували державними прапорами. Один з організаторів заходу Іннес Танг заявив, що люди зібралися на запрошення в соцмережах для "сприяння позитиву та патріотизму". "Ми хочемо використати цей час, щоб люди висловили свою любов до нашої країни - Китаю. Ми хочемо показати міжнародній спільноті, що окрім протестів є ще один голос Гонконгу", - зазначив він.

Під час акції протесту в Гонконгу стались сутички

Тим часом попри заборону влади, демонстранти вже анонсували новий антиурядовий марш на 1 жовтня. Цього дня відзначатиметься 70-та річниця заснування Китайської народної республіки. По Гонконгу розвішані плакати, які називають цю річницю "Днем скорботи". Попри масові акції протесту уряд Гонконгу вже оголосив, що голова адміністрації району Керрі Лам разом з делегацією відбуде 30 вересня до Пекіна для святкування річниці.

Протести у Гонконгу, на які виходили сотні тисяч людей, тривають вже кілька місяців. Мешканці виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

Під час демонстрації в Гонконгу

На тлі масових протестів 4 вересня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила про офіційне відкликання суперечливого законопроєкту про екстрадицію. Втім, акції протесту продовжуються - демонстранти вимагають проведення вільних виборів, розслідування дій поліції, яка застосовувала силу під час мітингів, та амністії для понад тисячі затриманих.