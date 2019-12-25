У Гонконгу знову протести і сутички демонстрантів з поліцією

Велика кількість людей вийшла у середу, 1 січня, на марш протесту у Гонконгу. Щодо учасників маршу поліція застосувала сльозогінний газ, повідомляє Reuters з посиланням на очевидців.

Перед маршем один із його організаторів, представник Громадянського фронту за права людини Ерік Лай заявив про бажання уникнути спалахів насильства, що передували акції. "Я щиро сподіваюся, що це буде мирний протест", - заявив він.

Напередодні, у передноворічний вечір, в густонаселеному районі, де знаходяться популярні торговельні центри та магазини міста, стались сутички протестувальників із поліцією. Протестувальники блокували вулиці й палили на них багаття, і поліція для їх розгону застосувала сльозогінний газ та водомети.

31 грудня влада Гонконгу, де вже кілька місяців тривають антиурядові протести, вперше за десятиріччя скасувала традиційний феєрверк у бухті Вікторія через "міркування безпеки". У центрі китайської автономії встановили бетонні блоки, втім це не зупинило демонстрантів. Деякі з них ще вдень ходили на мосту з плакатами, на яких написали заклики продовжувати демонстрації проти влади в 2020 році.

Період відносної тиші

Як повідомлялось, сутички демонстрантів з поліцією стались у Гонконгу також і напередодні Різдва. Цьому однак передував період відносної тиші, яка переважала у місті після перемоги опозиційних кандидатів на виборах до районних рад міста у листопаді. Тоді кандидати від демократичного табору отримали близько 86 відсотків місць у місцевих радах.

Нагадаємо, в Гонконгу вже кілька місяців тривають протести, які почалися через плани ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, частина з яких переростала у силове протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі колишньої британської колонії КНР в 1997 році. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.