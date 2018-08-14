 У Генуї відкрили новий автомобільний міст на місці старого, що обвалився | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2020

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Новини

У Генуї відкрили новий автомобільний міст на місці старого, що обвалився

На місці моста в Генуї, під час обвалення якого загинули 43 людини, відкрили новій міст. Родичі жертв не прийшли на церемонію, оскільки оператором нової споруди буде компанія, яка керувала старим мостом.

Новий міст Сан Джорджио

Новий міст Сан Джорджио

В італійському місті Генуя у понеділок, 3 серпня, відкрили новий автомобільний міст, збудований на місці моста Моранді, під час обвалення якого у 2018 році загинуло 43 людини.

Міст під назвою Сан Джорджио довжиною один кілометр має 19 прольотів. Його спроектував архітектор Ренцо Піано, який народився в Генуї. На мосту встановлені 43 ліхтарі в пам'ять про загиблих. Будівництво мосту тривало навіть в період пандемії, будівельники працювали цілодобово без вихідних, за винятком Різдва.

Італійський прем'єр Джузеппе Конте

Італійський прем'єр Джузеппе Конте

На церемонію відкриття мосту не прийшли родичі загиблих

У церемонії відкриття взяли участь президент Італії Серджо Маттарелла та прем'єр-міністр Джузеппе Конте. Родичі загиблих, як і рятувальники, які працювали на місці трагедії після обвалення мосту, не прийшли на церемонію. Вони незадоволені тим, що компанія, яка раніше була оператором мосту Моранді, управлятиме і новою спорудою - попри те, що поганий стан мосту розслідується, як одна з причин його обвалення.

Під час церемонії відкриття

Під час церемонії відкриття

Родичі загиблих погодилися на окрему зустріч з президентом країни. "Ми сподіваємося, що навіть після цього дня пам'ять жертв не буде забута (…) Має бути суд", - сказав представник родин Егле Поссетті, передає телеканал Sky TG24.

Під час церемонії мер міста Марко Буччі звернувся до родичів загиблих. "Наше послання до них дуже просте. Це більше ніколи не повинно повторитися'', - сказав він.

Новий міст у Генуї

Новий міст у Генуї

Оператором старого мосту була компанія Autostrade per l'Italia, яку контролює дім моди Benetton. Раніше цього літа італійський уряд ухвалив угоду з Benetton, який погодився вийти зі складу акціонерів компанії Autostrade per l'Italia. Цю компанію, яка управляє багатьма дорогами в країні, мають націоналізувати.

Дивитись відео 01:18

No comment: Обвал чотирисмугового автомобільного мосту в Італії (14.08.2018)

  • Автоміст у Генуї, Італія (Reuters/Str)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Автоміст у Генуї, Італія

    14 серпня 2018 року частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї. Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок впали з 45-метрової висоти. Була зруйнована 200-метрова секція мосту над промисловим районом. Загинули щонайменше 38 людей. Причини з'ясовують.

  • Пішохідний міст в Маямі, США (picture-alliance/Zuma Press/Miami Herald/Roberto Koltun)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Пішохідний міст в Маямі, США

    Пішохідний міст між кампусом Міжнародного університету Флориди і містом Світвотер встановили над автомагістраллю із сімома смугами 10 березня 2018 року. Роком раніше один із студентів загинув, намагаючись перетнути цю автомагістраль. Конструкцію спорудили за методом "прискореного спорудження мостів". А вже менш ніж за тиждень, 15 березня, 950-тонний міст упав, забравши життя майже десятка людей.

  • Міст Chirajara, Колумбія (Foto: picture-alliance)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Міст Chirajara, Колумбія

    Конструкція завдовжки 446 метрів мала поєднати між собою два тунелі. Проте коли у січні 2018 року дві частини мосту мали з'єднати, один з пілонів зламався. Дев'ятеро робітників загинули на місці, ще один помер у лікарні. Причина обвалу - помилка конструкції. З цієї ж причини будь-якої миті могла впасти й друга частина мосту. Тож у липні міст підірвали (на фото).

  • Шулявський шляхопровід, Україна (DW/O. Indyukhova)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Шулявський шляхопровід, Україна

    У лютому 2017 року обвалилася частина Шулявського шляхопроводу в Києві. Його визнали аварійним ще у 2007 році. Після двох пожеж - у 2005 і 2007 роках - 30 відсотків несучої спроможності мосту було втрачено. Тоді на ремонт мосту виділили три мільйони гривень, однак шляхопровід таки обвалився. Офіційна причина - корозія бетону консолі від удару чи навантаження. На щастя, обійшлося без жертв.

  • Міст поблизу Студенки, Чехія (Foto: picture-alliance)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Міст поблизу Студенки, Чехія

    8 серпня 2008 року робітники саме ремонтували міст, коли той обвалився на залізничне полотно. Водночас у напрямку мосту рухався пасажирський потяг "Краків - Прага". На швидкості 120 км/год потяг врізався в уламки мосту. Внаслідок катастрофи 8 людей загинули, майже сотня зазнала поранень.Причина падіння мосту остаточно не з'ясована, але конструкція виказувала низку недоліків.

  • Міст через Міссісіпі, США (Foto: picture-alliance)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Міст через Міссісіпі, США

    Міст завдовжки 581 метр поєднував дві частини Міннеаполіса. Зазвичай автомобілі перетинали річку Міссісіпі на восьми смугах. Однак за кілька днів до обвалення мосту на ньому розпочали ремонтні роботи, тому вільною була лише одна смуга. 1 серпня 2007 року, в годину пік, міст обвалився, забравши життя 13 людей. Причина обвалу - помилка в конструкції.

    Автор: Дженніфер Ваґнер, Тетяна Бондаренко


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