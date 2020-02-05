У Гамбурзі проходять вибори до земельного парламенту

У німецькому місті Гамбург, що має статус федеральної землі, у неділю, 23 лютого, проходять вибори до парламенту. Згідно з останніми опитуваннями, правляча в Гамбурзі Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) має всі шанси набрати більше третини голосів виборців і зберегти позиції лідера. Це означає, що бургомістр соціал-демократ Петер Ченчер (Peter Tschentscher) продовжить керувати містом в коаліції з представниками партії "Союз-90/Зелені", яка, згідно з прогнозами, може посісти друге місце за підтримки близько чверті виборців.

Християнсько-демократичний союз (ХДС), який править в коаліції з СДПН і Християнсько-демократичним союзом (ХСС) на федеральному рівні, за опитуваннями, може набрати 12 відсотків голосів. За ним у рейтингах в Гамбурзі слідують Ліва партія (8,5 відсотка) і правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (6 відсотків). Вільна демократична партія (ВДП), згідно з прогнозами, може набрати рівно стільки голосів, щоб подолати 5-відсотковий бар'єр.

На даний час у парламенті Гамбурга, що має 121 членів, представлені шість фракцій названих вище партій. При цьому фракція ХДС - друга за чисельністю. Гамбурзький парламент не працює постійно, тож багато його членів мають іншу роботу, а засідання проводяться в післяобідній і вечірній час. Обирати парламент мешканці Гамбурга мають право з 16 років.