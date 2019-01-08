 У восьми аеропортах ФРН відбудуться страйки: скасовані сотні рейсів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2019

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Новини

У восьми аеропортах ФРН відбудуться страйки: скасовані сотні рейсів

Працівники служб безпеки німецьких аеропортів продовжують вимагати підвищення зарплат. На 15 січня страйки заплановані у восьми містах. Уже скасовані сотні рейсів.

Через страйки в Німеччині скасовують сотні рейсів

Через страйки в Німеччині скасовують сотні рейсів

У німецьких аеропортах продовжують страйкувати працівники служб безпеки. На 15 січня заплановані попереджувальні страйки в аеропортах Франкфурта-на-Майні, Бремена, Дрездена, Ерфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига та Мюнхена, повідомила в понеділок, 14 січня, профспілка Ver.di.

"Роботодавці повинні мати можливість реагувати на цей попереджувальний сигнал. Але оскільки вони з незрозумілих причин не виявляють жодної готовності до переговорів або надання кращої угоди, необхідне розширення страйку", - заявила представниця спілки Уте Кіттел (Ute Kittel).

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Через страйк працівників служб безпеки в аеропортах "Тегель" і "Шенефельд" до летовищ призначення не дістануться пасажири близько 80 ранкових рейсів. (07.01.2019)

В аеропортах Дюссельдорфа, Кельна та Штутгарта 10 січня весь день триватиме страйк працівників служб безпеки. Профспілка вимагає підвищення оплати праці. (09.01.2019)

Страйк є попереджувальним перед новими переговорам щодо підвищення зарплат робітників служб безпеки, які заплановані на 23 січня. Профспілка вимагає підвищити оплату праці близько 23 тисяч співробітників служб безпеки аеропортів до 20 євро на годину. Роботодавці натомість запропонували менше збільшення зарплат, при цьому ставки працівників у східній Німеччині зростатимуть повільніше, ніж у їхніх колег на заході.

Профспілка різко розкритикувала цю пропозицію. "Безпека на сході не коштує менше, а працівники не варті меншого", - заявила Кіттел. Вона заявила, що працівники не мають отримувати на шість євро менше тільки через місце, де вони народились.

Точна кількість скасованих на 15 січня рейсів поки невідома. Оператор франкфуртського аеропорту Fraport повідомив про скасування щонайменше 470 рейсів з запланованих близько 1200. Раніше страйки вже відбулись в аеропортах Берліна, Дюссельдорфа, Кельна та Штутгарта.

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