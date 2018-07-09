У Великобританії зафіксували смерть унаслідок дії "Новачка"

Унаслідок застосування нервово-паралітичної отруйної речовини групи "Новачок" загинула мешканка британського міста Солсбері Дон Стерджес. Про смерть громадянки Великобританії від отруєння "Новачком" повідомила в неділю, 8 липня, британська поліція. 44-річна загибла британка зазнала впливу цієї небезпечної речовини в сусідньому місті Еймсбері, зазначалося в повідомленні правоохоронців, передає інформагенція AFP.

Одразу після загибелі жінки правоохоронні органи Великобританії розпочали розслідування за звинуваченням у вбивстві. 44-річна загибла була матір'ю трьох дітей. У поліції також запевнили, що головною лінією розслідування стане взаємозв'язок між застосуванням "Новачка" в Еймсбері та хімічною атакою кількамісячної давності в місті Солсбері. Тоді внаслідок дії розробленої в СРСР нервово-паралітичної речовини серйозні отруєння отримали колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька Юлія.

Нагадаємо, що 44-річну Стерджес госпіталізували 30 червня разом із 45-річним Чарлі Роулі з Еймсбері. З симптомами отруєння та в критичному стані вони перебували в окружній лікарні Солсбері. Першою стало недобре жінці, а згодом різко погіршився стан чоловіка. Спочатку лікарі припускали, що причиною отруєння стало вживання ними неякісних наркотиків або передозування. Згодом стало зрозуміло, що вони контактували із забрудненим "Новачком" предметом.

Постраждалим надавалася медична допомога в тій же клініці, де лікували Сергія і Юлію Скрипаль. Стан Чарлі Роулі й досі залишається тяжким. Мешканців притулку для безхатченків у Еймсбері, де проживала загибла, евакуювали. Через отруєння поліція заблокувала кілька кварталів цього міста.