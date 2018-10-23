У Великобританії викрили "наймасштабніший випадок сучасного рабства"

Суд у Великобританії засудив до різних термінів тюремного ув'язнення п'ятьох чоловіків та трьох жінок, які є громадянами Польщі, за торгівлю людьми та відмивання грошей. Про це у п'ятницю, 5 липня, повідомила британська прокуратура після зняття обмежень на поширення цієї інформації, передає агентство новин АР.

Восьмеро громадян Польщі віком від 29 до 53 років заманили до британського Бірмінгема близько 400 своїх співвітчизників брехливими обіцянками безкоштовного житла та роботи з високою зарплатнею. Натомість вони змушували людей виконувати важку працю майже задарма та утримували в нелюдських умовах.

Жертви торговців були переважно із соціально вразливих категорій, серед них були безпритульні, колишні ув'язнені та люди із залежностями. Вік жертв коливався від підліткового і до 60 років. Їх змушували працювати на фермах та будовах, сортувати посилки та сміття. Вони жили у непридатних умовах - часто без води та опалення - і отримували недостатню для купівлі продуктів зарплатню, а тому змушені були харчуватися у спеціальних пунктах надання їжі малозабезпеченим.

За тиждень роботи люди отримували приблизно 10 фунтів стерлінгів (11,5 євро в перерахунку), тоді як їхні "рабовласники" заробили за весь період близько 2,46 мільйона фунтів (2,74 мільйона євро) і вели розкішний спосіб життя. Вони контролювали своїх жертв та погрожували їм, коли ті скаржилися або намагалися втекти. Утім, більшість із жертв навіть не пробували звільнитися з рабства, оскільки не знали місцевості, англійської мови, а також через відсутність людей, які готові були б допомогти, зазначили правоохоронці.

Британська прокуратура заявила, що цей випадок трудового рабства може бути "найбільшим в історії сучасної Європи". Суддя суду в Бірмінгемі Мері Стейсі ухвалила вироки про ув'язнення усіх обвинувачених на терміни від трьох до 11 років.

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