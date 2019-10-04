У Білорусі перенесли завершення будівництва АЕС на 2022 рік

Уряд Білорусі офіційно переніс термін повного завершення будівництва Білоруської атомної електростанції (БілАЕС) та її введення в експлуатацію з 2020 року на 2022 рік. Про це в п'ятницю, 9 жовтня, повідомило агентство "Інтерфакс".

Рішення закріплено постановою білоруського уряду №582 від 6 жовтня 2020 року, яким внесено зміни до затвердженого в березні 2016 року комплексного плану розвитку електроенергетичної сфери до 2025 року з урахуванням введення БілАЕС і міжгалузевого комплексу заходів зі збільшення споживання електроенергії до 2025 року.

Раніше завершення будівництва і повне введення БілАЕС потужністю 2,4 тисячі МВт в експлуатацію передбачалося у 2019-2020 роках. У новій редакції документа відповідні терміни заплановані на 2019-2022 роки. Крім того, на один рік - з 2021 року на 2022 рік - перенесено термін завершення будівництва і введення 800 МВт піково-резервних потужностей на електростанціях, що діють у Білорусі. Піково-резервні потужності не братимуть участі в постійній генерації і будуються з метою постачання електроенергії в мережу в разі нештатної ситуації на БілАЕС.

Нагадаємо, що Білорусь споруджує АЕС поряд з містом Островець в Гродненській області за російським проектом ВВЕР-1200. Вона складатиметься з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. Фізичний запуск першого енергоблоку БілАЕС відбувся 20 серпня, його підключення до енергосистеми заплановано на 7 листопада, введення в експлуатацію планувалося в першому кварталі 2021 року.

Проти будівництва АЕС біля своїх кордонів виступає Литва. Країни Балтії 1 вересня оголосили, що відмовляються від купівлі електроенергії у Білорусі після запуску БілАЕС