У Білорусі заявили про укладення контракту на постачання нафти з РФ

Білоруський державний концерн "Білнафтохім" у суботу, 4 січня, повідомив про укладення першого контракту з російською нафтовою компанією. "Сьогодні оформлюються документи з російською компанією на прокачку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії", - повідомляється на сайті компанії. При цьому у концерні не уточнили назву цієї російської компанії, повідомила агенція "Інтерфакс".

У концерні додали, що триває робота з укладання контрактів на поставку вуглеводневої сировини з Росії до Білорусі за ціною, яка виключає премію постачальникам. Обсяг сировини, що очікується до постачання найближчим часом, а також накопичені ресурси дозволять забезпечити безупинну роботу білоруських нафтопереробних заводів в січні, наголосили в "Білнафтохімі".

Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року російські компанії припинили постачання нафти до Білорусі через розбіжності в ціні на сировину. Президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово намагався домовитися з російським колегою Володимиром Путіним про підписання нових угод, але безуспішно.

За даними "Білнафтохіму", в даний час ціна поставок нафти з РФ до Білорусі становить 83 відсотки від світової ціни на нафту. Білорусь є вкрай залежною від російської нафти. Країна щороку імпортує близько 24 мільйонів тонн нафти з РФ. При цьому шість мільйонів тонн використовуються для задоволення власних потреб, а решта постачається до Європи.