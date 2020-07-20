У Білорусі блогеру Тихановському присудили ще 15 діб арешту

Білоруському блогеру Сергію Тихановському, чоловікові кандидатки у президента Світлани Тихановської, присудили чергові 15 діб адміністративного арешту. Суд над активістом відбувся у Могильові в четвер, 23 липня. Тихановського звинуватили в порушенні закону про масові заходи. Як повідомляє білоруський портал tut.by, правопорушення було скоєно 27 травня під час збору підписів за Світлану Тихановську в Могильові.

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Сергій Тихановський був затриманий 29 травня в Гродно на пікеті на підтримку висунення кандидаткою у президенти його дружини Світлани. Білоруські правоохоронці стверджують, що під час даного заходу "було організовано проведення незаконного громадського заходу, мітингу, в ході якого були вчинені групові дії, що грубо порушують громадський порядок і пов'язані з явною непокорою законним вимогам міліції". Слідчий комітет висунув Тихановському і ряду його прихильників звинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі, суд підтримав вимогу прокуратури, обравши йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Раніше Тихановський отримав 15 діб адміністративного арешту "за непокору співробітникам міліції" в Гродно 29 травня.

Планував брати участь у президентських виборах

Тихановський планував брати участь у президентських виборах, які пройдуть в Республіці Білорусь 9 серпня, проте не зміг зареєструватися кандидатом, оскільки у відведені для цього терміни перебував у СІЗО. Замість нього документи про реєстрацію своєї ініціативної групи подала його дружина Світлана, яку ЦВК Білорусі зареєструвала кандидаткою у президенти.

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Білоруські правозахисники оголосили Тихановського, а також його соратників, що проходять по одній кримінальній справі, політичними в'язнями.

ЄС закликав Білорусь звільнити політичних активістів

Європейський Союз стурбований ситуацією в Білорусі перед президентськими виборами і шкодує, що Мінськ не направив своєчасне запрошення спостерігачам ОБСЄ, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"ЄС знову висловив стурбованість з приводу недотримання Білоруссю основних свобод і, очевидно, довільного виключення кандидатів із виборчого процесу", - йдеться в повідомленні Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС) за підсумками спеціальної зустрічі старших посадових осіб ЄС і Білорусі, що відбулася в четвер у Брюсселі, на якій обговорювалися теми прав людини і демократії в передвиборчому контексті.

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"ЄС закликав Білорусь звільнити всіх безпідставно затриманих політичних активістів, забезпечити їм доступ до адвоката, а також провести справедливе, неупереджене та прозоре розслідування у всіх випадках", - зазначає ЄЗС.

Висловивши жаль з приводу відсутності на виборах спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ, ЄС закликав Мінськ "дотримуватися міжнародних виборчих стандартів протягом усієї іншої частини виборчого процесу".