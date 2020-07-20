У Білорусі блогеру Тихановському присудили ще 15 діб арешту
Блогера звинуватили в порушенні закону про масові заходи під час збору підписів за кандидатку в президенти Світлану Тихановську в Могильові.
Сергій Тихановський під час одного з мітингів, 21 травня
Білоруському блогеру Сергію Тихановському, чоловікові кандидатки у президента Світлани Тихановської, присудили чергові 15 діб адміністративного арешту. Суд над активістом відбувся у Могильові в четвер, 23 липня. Тихановського звинуватили в порушенні закону про масові заходи. Як повідомляє білоруський портал tut.by, правопорушення було скоєно 27 травня під час збору підписів за Світлану Тихановську в Могильові.
Сергій Тихановський був затриманий 29 травня в Гродно на пікеті на підтримку висунення кандидаткою у президенти його дружини Світлани. Білоруські правоохоронці стверджують, що під час даного заходу "було організовано проведення незаконного громадського заходу, мітингу, в ході якого були вчинені групові дії, що грубо порушують громадський порядок і пов'язані з явною непокорою законним вимогам міліції". Слідчий комітет висунув Тихановському і ряду його прихильників звинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі, суд підтримав вимогу прокуратури, обравши йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Раніше Тихановський отримав 15 діб адміністративного арешту "за непокору співробітникам міліції" в Гродно 29 травня.
Планував брати участь у президентських виборах
Тихановський планував брати участь у президентських виборах, які пройдуть в Республіці Білорусь 9 серпня, проте не зміг зареєструватися кандидатом, оскільки у відведені для цього терміни перебував у СІЗО. Замість нього документи про реєстрацію своєї ініціативної групи подала його дружина Світлана, яку ЦВК Білорусі зареєструвала кандидаткою у президенти.
Білоруські правозахисники оголосили Тихановського, а також його соратників, що проходять по одній кримінальній справі, політичними в'язнями.
ЄС закликав Білорусь звільнити політичних активістів
Європейський Союз стурбований ситуацією в Білорусі перед президентськими виборами і шкодує, що Мінськ не направив своєчасне запрошення спостерігачам ОБСЄ, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".
"ЄС знову висловив стурбованість з приводу недотримання Білоруссю основних свобод і, очевидно, довільного виключення кандидатів із виборчого процесу", - йдеться в повідомленні Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС) за підсумками спеціальної зустрічі старших посадових осіб ЄС і Білорусі, що відбулася в четвер у Брюсселі, на якій обговорювалися теми прав людини і демократії в передвиборчому контексті.
"ЄС закликав Білорусь звільнити всіх безпідставно затриманих політичних активістів, забезпечити їм доступ до адвоката, а також провести справедливе, неупереджене та прозоре розслідування у всіх випадках", - зазначає ЄЗС.
Висловивши жаль з приводу відсутності на виборах спостерігачів БДІПЛ/ОБСЄ, ЄС закликав Мінськ "дотримуватися міжнародних виборчих стандартів протягом усієї іншої частини виборчого процесу".
Що треба знати про вибори президента Білорусі
П'ятірка кандидатів у президенти
За посаду президента Білорусі боротимуться п'ять осіб - стільки кандидатів зареєструвала ЦВК 14 липня після перевірки необхідних документів. Це дружина блогера-опозиціонера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутатка Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Громада" Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Без Бабарика та Цепкала
Колишнього банкіра Віктора Бабарика, якого вважали одним з головних конкурентів Лукашенка, а також ексголову Парку високих технологій Валерія Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти. Голова ЦВК Лідія Єрмошина (на фото) зачитала листа з Комітету державного контролю, у якому стверджувалось, що Бабарико керував злочинним угрупованням, що відмивало гроші. Бабарико такі закиди спростовує.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Протести і затримання
14 липня у всій країні відбулися несанкціоновані акції на підтримку Бабарика і Цепкала. Люди вийшли на вулиці Мінська, Пружан, Гомеля, Бреста, Солігорська, Бобруйська, Стовбців і Гродна. Під час розгону акцій міліціонери часто застосовували силу, били людей палицями й ногами. За даними центру "Весна", у білоруській столиці затримали 173 людей, у інших містах - ще кілька десятків осіб.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Підписи зібрали не всі
Спершу у президентських перегонах брали участь 15 осіб. Необхідні для висування у кандидати в президенти 100 тисяч підписів виборців зібрали групи шести претендентів. Ексголова Парку високих технологій Валерій Цепкало, за даними ЦВК, не зібрав потрібної кількості підписів. При цьому група Цепкала здала 160 тисяч підписів і має намір оскаржити відмову в реєстрації у суді.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Особливості виборів-2020
Найбільший сюрприз цієї виборчої кампанії - участь у ній двох вихідців з номенклатури: вже згаданих Віктора Бабарика та Валерія Цепкала (на фото). Президент Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, балотується вже вшосте. Під час кампанії він неодноразово заявляв, що "країну ми їм не віддамо" - не уточнюючи, кому саме.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Вибори на тлі поширення коронавірусу
Серйозний відбиток на кампанію наклала пандемія COVID-19. Ставлення до неї у Лукашенка та його опонентів прямо протилежне. Глава держави неодноразово намагався применшити небезпеку пандемії, переконував, що найкраще від вірусу захищає горілка, баня й трактор, а на початку липня заявив, що вірус переможений. Його опоненти підкреслено дотримувались дистанції та носили маски.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Без соціології - "Психо3%"
Уперше вибори президента Білорусі відбуваються за відсутності інформації про електоральні рейтинги їхніх учасників. Деякі онлайн-ресурси провели нерепрезентативні опитування своїх відвідувачів. Лукашенко в них отримував близько 3%, сильно поступаючись і Бабарику, і Цепкалу. Влада опитування заборонила, а суперники президента зробили цифру 3% мемом.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Без статусної опозиції
Уперше за всю історію незалежної Білорусі традиційна опозиція не висунула свого представника на президентських виборах. Когорта партій і рухів намагалися шляхом праймеріз визначити так званого єдиного кандидата від демократичних сил. Ця процедура, у якій взяли участь п'ять претендентів, супроводжувалася скандалами, пов'язаними з голосуванням. А потім її зовсім скасували через пандемію.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Арешт та кримінальна справа Тихановського
З початку кампанії здійснюються прогнози, що влада діятиме на цих виборах за силовим сценарієм - максимального тиску на опонентів. 29 травня у Гродні під час протесту затримали відеоблогера Сергія Тихановського. Він хотів сам брати участь у виборах, але його групу ЦВК не зареєструвала - на відміну від групи його дружини Світлани. Після арешту щодо Тихановського порушили дві кримінальні справи.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Арешт та кримінальна справа Бабарика
18 червня затримали Віктора Бабарика та його сина Едуарда, голову виборчого штабу ексбанкіра. 19 червня пройшли акції солідарності з ними, близько 100 людей були затримані. 21 червня Віктору й Едуарду Бабарикам оголосили обвинувачення, конкретні статті КК не називали. Правозахисна організація Amnesty International визнала обох Бабариків та Сергія Тихановського в'язнями сумління.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Борсання Лукашенка
Президент Олександр Лукашенко заявив, що якщо він "поведеться демократично", то втратить країну та його "проклянуть". Кампанія Лукашенка, відзначають аналітики, сповнена протиріч. Він та його соратники звинувачують Росію у втручанні у вибори та говорять про "ляльководів з "Газпрому" й вище". Паралельно з такими заявами Лукашенко вже двічі зустрічався з Путіним.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Нові технології - Telegram і відеоблогери
Вибори-2020 дуже відрізняються від попередніх активним використанням цифрових технологій. Членів ініціативних груп набирали у мережі, там же домовлялися, де й коли можна поставити підпис за потенційного кандидата. Із зустрічей з ними, пікетів та акцій протесту проводилися прямі трансляції в YouTube, у Telegram розгорнулася справжня "війна" зливів, витоків, фейків та їхніх спростувань.
Що треба знати про вибори президента Білорусі
Європа закликає дотримуватись закону
Вибори призначені на 9 серпня. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Мінськ припинити "травлю та переслідування" кандидатів від опозиції та дозволити їм реалізувати їхні громадянські та політичні права. Після відмови у реєстрації Бабарика та Цепкала Боррель заявив, що цей крок Мінська "обмежив можливість громадян країни виявити свою волю та підриває демократичність виборів".