У Буркіна-Фасо ісламісти вбили 35 цивільних і сім військових

Внаслідок нападу ісламістів на півночі Буркіна-Фасо було вбито щонайменше 35 цивільних осіб, більшість з загиблих є жінками. Як повідомив ввечері у вівторок, 24 грудня, у Twitter президент західноафриканської країни Рок Марк Крістіан Каборе, у зв'язку з трагедією у Буркіна-Фасо починаючи з середи, 25 грудня, оголошена 48-годинна загальнонаціональна жалоба.

За інформацією армії країни, подвійна атака була скоєна ісламістами одночасно на військову базу та місто Арбінда у провінції Сум. Окрім цивільних, під час нападів загинуло семеро військових. Також повідомляється про загибель під час нападів 80 ісламістів.

"Велика група терористів одночасно атакувала військову базу та цивільне населення Арбінди", - зазначив у своєму зверненні начальник штабу армії Буркіна-Фасо. Рейд ісламістів, що пересувалися переважно на мотоциклах, тривав декілька годин, після чого солдатам за підтримки авіації вдалося відтіснити нападників, зазначив військовий.

Пізніше речник уряду країни уточнив, що серед загиблих цивільних 31 жінка, а кількість поранених військових сягає близько 20 осіб.

Поки що жодне з радикальних ісламістських угруповань не взяло на себе відповідальність за напади.

Цей напад став одним з найкривавіших у Буркіна-Фасо протягом близько п'яти останніх років насильства з боку ісламістів. У країні, яка має спільний кордон з Малі та Нігером, починаючи з 2015 року радикальними ісламістами регулярно здійснюються напади, внаслідок яких за цей час загинули сотні людей. Жертвами цих нападів у 2016 році стали зокрема й четверо українців.