 У Брюсселі судять двох громадян Франції за напад на Єврейський музей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2019

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Новини

У Брюсселі судять двох громадян Франції за напад на Єврейський музей

Двох громадян Франції звинувачують у нападі на Єврейський музей у Брюсселі, під час якого загинули четверо людей. До того головний підозрюваний Мехді Неммуше воював у Сирії на боці "Ісламської держави", з'ясували слідчі.

Мехді Неммуше, Єврейський музей у Брюсселі

Мехді Неммуше в залі суду

Суд присяжних у Брюсселі в четвер, 10 січня, розпочав розглядати справу про напад на Єврейський музей, який скоїли у травні 2014 року.

Прокурор почав зачитувати 200-сторінковий текст обвинувачення у присутності двох головних підсудних - громадян Франції Мехді Неммуше та його ймовірного співучасника Насера Бендрера. Обом загрожує довічне ув'язнення за вбивство з терористичним піґрунтям, передає інформагенція AFP.

Розстріляв чотирьох людей

33-річного Неммуше обвинувачують у тому, що 24 травня 2014 року він зчинив стрілянину з револьвера й автомата  в вестибюлі Єврейського музею у Брюсселі. Протягом 82 секунд злочинець убив чотирьох людей: двох ізраїльських туристів, французьку волонтерку та бельгійця - працівника музею.

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Такі дані навело міністерство внутрішніх справ країни. З часу невдалої спроби військового перевороту у 2016 році в країні заарештували вже майже 220 тисяч людей. (31.12.2018)

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За шість днів після злочину Неммуше затримали у Марселі. 30-річного Бендрера схопили через півроку. Прокуратура вважає, що він дістав зброю для вчинення злочину. Є ще третій підозрюваний, якого бачили біля Неммуше на відео, зафіксованому камерою спостереження на вокзалі Брюсселя. Третього підозрюваного слідчі не змогли ідентифікувати.

У процесі слідства Неммуше зізнався, що причетний до нападу на музей. Однак він стверджує, що не стріляв.

Воював на боці "Ісламської держави" в Сирії

Слідчі також з'ясували, що до нападу на музей Неммуше воював на боці ісламістів у Сирії. Наприкінці 2017 року Франція звинуватила чоловіка в захопленні заручників у Сирії. Заручниками були четверо французьких журналістів. Троє з них стверджують, що Неммуше працював наглядачем у в'язниці й виконавцем тортур від "Ісламської держави".

Якщо вину підсудних доведуть, то напад на Єврейський музей у Брюсселі вважатиметься першим терактом, який у ЄС скоїв ісламіст, котрий повернувся з Сирії, зазначає AFP.

Наступного тижня у суді три дні допитуватимуть головних обвинувачених. Після того відбудуться слухання понад 100 свідків. Вирок у цій справі можуть винести наприкінці лютого або на початку березня.

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