У Брюсселі провалились переговори щодо бюджету ЄС на 2019 рік

Представники країн Європейського Союзу і депутати Європарламенту не змогли узгодити проект бюджету ЄС на 2019 рік. Переговори в Брюсселі були перервані, оскільки сторони не досягли угоди, яка б задовольнила усіх, до запланованого терміну - опівночі у вівторок, 20 листопада.

Як заявив комісар ЄС з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер (Günther Oettinger), "протягом декількох днів" буде представлена нова пропозиція щодо бюджету від Єврокомісії для забезпечення угоди до кінця поточного року. Якщо прориву в переговорах досягти не вдасться, фінансування здійснюватиметься щомісяця, виходячи з того бюджетного обсягу, який існує зараз, без запланованого на 2019 рік підвищення.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія запропонувала схвалити бюджет в обсязі 165,6 мільярда євро, що на три відсотки більше нинішнього. Коли почалися переговори, представники країн ЄС зажадали знизити запланований обсяг на 1,5 мільярда євро, а депутати Європарламенту, навпаки, збільшити його на 770 мільйонів євро.

Раніше, в серпні, комісар Еттінґер закликав уряд Німеччини підтримати заплановане збільшення бюджету ЄС. Тим часом, фінансове навантаження на Німеччину, яка є найбільшим бюджетним донором ЄС (частка ФРН становить близько 35 мільярдів євро), а також на інші країни повинна зрости після виходу Великобританії зі складу ЄС.

В останні роки щорічний внесок Великобританії становив близько 12 мільярдів євро - ця країна була третім за розміром платником в загальну європейську касу після Німеччини та Франції.