 У Брюсселі навели приклади російської дезінформації на виборах до Європарламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2019

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Новини

У Брюсселі навели приклади російської дезінформації на виборах до Європарламенту

Єврокомісія опублікувала звіт про дезінформацію, за допомогою якої здійснювалися спроби вплинути на вибори до Європарламенту. На прохання DW єврокомісар Джуліан Кінг назвав приклади дезінформації з Росії.

В Єврокомісії розповіли про приклади дезінформації з Росії під час виборів до Європарламенту

В Єврокомісії розповіли про приклади дезінформації з Росії під час виборів до Європарламенту

Єврокомісія опублікувала звіт про те, як з Росії намагалися вплинути на вибори до Європарламенту, що пройшли наприкінці травня. Зокрема, мета полягала в тому, щоб знизити явку і вплинути на думку виборців. Звіт на прес-конференції в Брюсселі у п'ятницю, 14 червня, представили двоє єврокомісарів - з питань юстиції Вера Юрова і з безпеки Джуліан Кінг.

Приклади російської дезінформації

На прохання кореспондента DW Джуліан Кінг навів приклади російської дезінформації. "У Польщі Sputnik - давайте будемо чемними і назвемо його "прокремлівським агентством" - поширював недостовірні повідомлення про те, що ЄС нібито зробив Польщу біднішою, ніж за часів комунізму", - розповів єврокомісар. Sputnik є російським державним іномовним ЗМІ.

Також, за словами Кінга, Sputnik поширював історію, що президент Франції Еммануель Макрон начебто хоче виключити з ЄС кілька нинішніх держав-членів, щоб показати, що низка країн точно не зможе вступити до Євросоюзу. Ще один приклад: фейковий акаунт в Twitter, "пов'язаний з Росією", а також проросійська група у Facebook поширювали "аналітичну доповідь", яка стверджує, що ЄС має нацистське коріння. Кінг додав, що Робоча група зі стратегічних комунікацій "Схід" опублікувала довгий список прикладів російської дезінформації 28 травня. Загалом з початку 2019 року було виявлено і задокументовано майже тисяча таких випадків.

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Єврокомісія опублікувала звіт про протидію дезінформації під час виборів до Європарламенту. У ньому говориться про російські спроби понизити явку та вплинути на вибір громадян ЄС. (14.06.2019)

Єнс Столтенберг на тлі виборів до Європарламенту заявив, що НАТО реагуватиме всіма доступними засобами, якщо Росія чи інші держави спробують вдатися до кібератак. (23.05.2019)

Дезінформація не є незаконною

В цілому ж, за словами обох єврокомісарів, поки немає даних про те, що перед виборами до Європарламенту мали місце великі зловживання, подібні до скандалу з Facebook і Cambridge Analytica, або масштабні кібератаки, такі як на Національний комітет демократичної партії США в 2016 році. "Але ми також побачили, що вибори в Європі не були повністю вільними від дезінформації", - зазначила Юрова.

Згідно зі звітом Єврокомісії, дезінформацію поширювали не тільки "російські джерела". Кінг навів приклад, що в Іспанії мережа фейковий акаунтів і ботів у Twitter намагалася просувати антиісламські хештеги для посилення підтримки правопопулістської партії Vox. За його даними, понад 600 груп і сторінок в Facebook поширювали дезінформацію або розпалювали ненависть у цілій низці країн.

В Єврокомісії постійно підкреслюють, що поширювати фейки - не злочин. "Брехати не є незаконним", - зазначила Юрова і наголосила, що при боротьбі з дезінформацією необхідна обережність, щоб не обмежити свободи європейців, перш за все, свободу слова. "Наша мета - підвищити прозорість, тобто пролити світло на походження матеріалу, щоб громадяни могли сформувати свою думку про нього", - підсумував Кінг.

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