У Брюсселі навели приклади російської дезінформації на виборах до Європарламенту

Єврокомісія опублікувала звіт про те, як з Росії намагалися вплинути на вибори до Європарламенту, що пройшли наприкінці травня. Зокрема, мета полягала в тому, щоб знизити явку і вплинути на думку виборців. Звіт на прес-конференції в Брюсселі у п'ятницю, 14 червня, представили двоє єврокомісарів - з питань юстиції Вера Юрова і з безпеки Джуліан Кінг.

Приклади російської дезінформації

На прохання кореспондента DW Джуліан Кінг навів приклади російської дезінформації. "У Польщі Sputnik - давайте будемо чемними і назвемо його "прокремлівським агентством" - поширював недостовірні повідомлення про те, що ЄС нібито зробив Польщу біднішою, ніж за часів комунізму", - розповів єврокомісар. Sputnik є російським державним іномовним ЗМІ.

Також, за словами Кінга, Sputnik поширював історію, що президент Франції Еммануель Макрон начебто хоче виключити з ЄС кілька нинішніх держав-членів, щоб показати, що низка країн точно не зможе вступити до Євросоюзу. Ще один приклад: фейковий акаунт в Twitter, "пов'язаний з Росією", а також проросійська група у Facebook поширювали "аналітичну доповідь", яка стверджує, що ЄС має нацистське коріння. Кінг додав, що Робоча група зі стратегічних комунікацій "Схід" опублікувала довгий список прикладів російської дезінформації 28 травня. Загалом з початку 2019 року було виявлено і задокументовано майже тисяча таких випадків.

Дезінформація не є незаконною

В цілому ж, за словами обох єврокомісарів, поки немає даних про те, що перед виборами до Європарламенту мали місце великі зловживання, подібні до скандалу з Facebook і Cambridge Analytica, або масштабні кібератаки, такі як на Національний комітет демократичної партії США в 2016 році. "Але ми також побачили, що вибори в Європі не були повністю вільними від дезінформації", - зазначила Юрова.

Згідно зі звітом Єврокомісії, дезінформацію поширювали не тільки "російські джерела". Кінг навів приклад, що в Іспанії мережа фейковий акаунтів і ботів у Twitter намагалася просувати антиісламські хештеги для посилення підтримки правопопулістської партії Vox. За його даними, понад 600 груп і сторінок в Facebook поширювали дезінформацію або розпалювали ненависть у цілій низці країн.

В Єврокомісії постійно підкреслюють, що поширювати фейки - не злочин. "Брехати не є незаконним", - зазначила Юрова і наголосила, що при боротьбі з дезінформацією необхідна обережність, щоб не обмежити свободи європейців, перш за все, свободу слова. "Наша мета - підвищити прозорість, тобто пролити світло на походження матеріалу, щоб громадяни могли сформувати свою думку про нього", - підсумував Кінг.