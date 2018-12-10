 У Брюсселі все ще невдоволені рівнем дефіциту бюджету Італії | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.12.2018

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Економіка

У Брюсселі все ще невдоволені рівнем дефіциту бюджету Італії

Скорочення дефіциту бюджету Італії на наступний рік до 2,04 відсотка ВВП не відповідає вимогам Єврокомісії. Там вважають, що італійському уряду ще слід попрацювати над цим.

Єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі

Єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі

Новий план державного бюджету Італії на 2019 рік, який передбачає скорочення його дефіциту до 2,04 відсотка ВВП з попередніх 2,4 відсотка, все ще не відповідає вимогам Євросоюзу. Про це у четвер, 13 грудня, заявив єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі, передає агенція AFP.

"Це крок у правильному напрямку, але, тим не менше, я повинен сказати, що цього все ще недостатньо. Все ще є багато кроків, які необхідно зробити", - заявив він після отримання останньої пропозиції щодо бюджету від італійського уряду.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте надав оновлений варіант держбюджету напередодні, 12 грудня, під час зустрічі з главою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером. "Технічна робота дозволила нам отримати перевагу в переговорах, оскільки ми відновили деякі фінансові ресурси", - сказав він.

Єврокомісія вже кілька разів відхиляла італійський проект держбюджету, попросивши уряд країни переглянути його й подати знову. Державний борг Італії становить нині понад 130 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП). Це - другий за величиною показник в Єврозоні після боргу Греції.

DW.COM

У Рима назріває конфлікт із Брюсселем через макроекономічні показники бюджету на наступний рік. Італія відмовляється виконувати вимоги Єврокомісії. (14.11.2018)

Європейська Комісія вперше відхилила проект державного бюджету країни-члена Євросоюзу. Італія має три тижні на зниження запланованого дефіциту бюджету. (23.10.2018)

Водночас в абсолютних цифрах борг Італії значно вищий, ніж грецький, він сягає близько 2,3 трильйона євро. Тим часом чинні на сьогодні норми ЄС дозволяють максимальний обсяг державного боргу в розмірі 60 відсотків від ВВП. Тож уряд Італії зобов'язаний скорочувати заборгованість, а не збільшувати її, наголошують у Брюсселі.

Раніше представлений урядом популістів проект бюджету передбачав збільшення дефіциту наступного року до 2,4 відсотка ВВП, що втричі вище за показник, про який попередній італійський уряд домовився з Брюсселем.

Якщо Рим і далі демонструватиме непоступливість у питанні бюджету, в Брюсселі погрожують вдатися до штрафних санкцій проти Італії. У випадку Італії розмір грошового стягнення може сягати 3,4 мільярда євро.

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