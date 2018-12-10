У Брюсселі все ще невдоволені рівнем дефіциту бюджету Італії

Новий план державного бюджету Італії на 2019 рік, який передбачає скорочення його дефіциту до 2,04 відсотка ВВП з попередніх 2,4 відсотка, все ще не відповідає вимогам Євросоюзу. Про це у четвер, 13 грудня, заявив єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі, передає агенція AFP.

"Це крок у правильному напрямку, але, тим не менше, я повинен сказати, що цього все ще недостатньо. Все ще є багато кроків, які необхідно зробити", - заявив він після отримання останньої пропозиції щодо бюджету від італійського уряду.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте надав оновлений варіант держбюджету напередодні, 12 грудня, під час зустрічі з главою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером. "Технічна робота дозволила нам отримати перевагу в переговорах, оскільки ми відновили деякі фінансові ресурси", - сказав він.

Єврокомісія вже кілька разів відхиляла італійський проект держбюджету, попросивши уряд країни переглянути його й подати знову. Державний борг Італії становить нині понад 130 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП). Це - другий за величиною показник в Єврозоні після боргу Греції.

Водночас в абсолютних цифрах борг Італії значно вищий, ніж грецький, він сягає близько 2,3 трильйона євро. Тим часом чинні на сьогодні норми ЄС дозволяють максимальний обсяг державного боргу в розмірі 60 відсотків від ВВП. Тож уряд Італії зобов'язаний скорочувати заборгованість, а не збільшувати її, наголошують у Брюсселі.

Раніше представлений урядом популістів проект бюджету передбачав збільшення дефіциту наступного року до 2,4 відсотка ВВП, що втричі вище за показник, про який попередній італійський уряд домовився з Брюсселем.

Якщо Рим і далі демонструватиме непоступливість у питанні бюджету, в Брюсселі погрожують вдатися до штрафних санкцій проти Італії. У випадку Італії розмір грошового стягнення може сягати 3,4 мільярда євро.