У Брунеї набули чинності суворі покарання за одностатевий секс і подружню зраду

Не зважаючи на міжнародний осуд, у Брунеї в середу, 3 квітня, набули чинності закони щодо смертної кари за одностатевий секс та подружню зраду, інформує агенція dpa. Раніше султан Хассанал Болкіах, котрий править монархією у Південно-Східній Азії з 1967 року, схвалив відповідне рішення уряду. Посилені були також покарання за крадіжки: тепер крадіям можуть бути ампутовані ноги і руки. При цьому влада посилається на шаріат - ісламський релігійний кодекс.

Експерти зазначають, що новий закон відкрито переслідує гомосексуальних людей. Геїв і лесбійок вже давно дискримінували у султанаті. Раніше максимальним покаранням за одностатевий секс було ув'язнення строком на десять років.

Міжнародна спільнота виступила з осудом законодавчих нововведень у Брунеї. У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch нові закони у Брунеї назвали "варварськими по суті" і такими, що "запроваджують архаїчні покарання за дії, які навіть не можуть вважатися злочинами". Організація Об'єднаних Націй засудила "жорстокі і нелюдські" нові закони Брунею. Категорично проти нових брунейських законів висловилися і у міністерстві закордонних справ Німеччини, назвавши переслідування людей за їхньою сексуальною орієнтацією "неприпустимим". А уповноважена німецького уряду з прав людини Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) заявила, що нові покарання "несумісні з людською гідністю та не можуть бути виправдані релігійним підґрунтям".

Голлівудський актор Джордж Клуні закликав до бойкоту дев'яти готелів, котрі належать Брунею і розташовані у Великобританії, Франції, Італії та США. Серед них ексклюзивний готель Dorchester у Лондоні та Beverly Hills Hotel у Лос-Анджелесі. Заклик Клуні підтримав і відомий захисник прав гомосексуалів, британський співак Елтон Джон.

Нині лише Саудівська Аравія, Іран, Мавританія, Судан та Ємен мають закони, що передбачають смертну кару за гомосексуальність. За інформацією речниці ООН з питань захисту прав людини, за останні роки у жодній з цих країн не ухвалювалося таких вироків.