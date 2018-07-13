У британському уряді заперечили, що отруювачі Скрипаля відомі поліції

Міністр з питань безпеки Великобританії Бен Уоллес спростував повідомлення британських ЗМІ про те, що у поліції є відомості про групу росіян, які отруїли екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію отрутою "Новачок".

"Гадаю ця новина належить до групи "хибно повідомлених та диких спекуляцій", - написав у Twitter Уоллес в четвер, 19 липня.

Нагадаємо, зранку в цей же день британське агентство новин Press Association повідомило, що буцімто поліції Великобританії вдалося ідентифікувати ймовірних виконавців замаху на Скрипаля і його доньку.

4 березня колишнього офіцера ГРУ Скрипаля та його доньку виявили непритомними на лаві в центрі міста Солсбері. Британська влада вважає, що родину Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", розробленою в СРСР. Слідчі переконані, що отруту нанесли на ручку дверей у будинку Скрипаля приблизно за добу до отруєння.

Лондон звинувачує російські спецслужби в причетності до цього замаху. У Москві рішуче відкидають всі звинувачення. За кілька місяців стався новий випадок отруєння "Новачком". Цього разу в лікарні опинилися двоє громадян Великобританії - 45-річний Чарлі Роулі і 44-річна Дон Стерджес. 3 червня їх шпиталізували в Еймсбері з симптомами, схожими на отруєння нервово-паралітичним речовинами. 8 липня лікарі повідомили про смерть Стерджес. Інший постраждалий Роулі прийшов до тями 10 липня, але його стан й досі залишається критичним.