 У британському уряді заперечили, що отруювачі Скрипаля відомі поліції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2018

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Новини

У британському уряді заперечили, що отруювачі Скрипаля відомі поліції

Британський міністр з питань безпеки спростував повідомлення Press Association щодо наявності у поліції даних про осіб, які намагалися отруїти Сергія Скрипаля і його доньку в Солсбері.

Великобританія досі не знає імен винних в отруєнні Скрипалів

Великобританія досі не знає імен винних в отруєнні Скрипалів

Міністр з питань безпеки Великобританії Бен Уоллес спростував повідомлення британських ЗМІ про те, що у поліції є відомості про групу росіян, які отруїли екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію отрутою "Новачок".

"Гадаю ця новина належить до групи "хибно повідомлених та диких спекуляцій", - написав у Twitter Уоллес в четвер, 19 липня.

DW.COM

Британській поліції вдалося встановити особи ймовірних злочинців, котрі отруїли подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Під підозрою кілька росіян, повідомляють ЗМІ. (19.07.2018)

44-річна британка, що зазнала впливу отруйної речовини "Новачок", померла. Правоохоронні органи Великобританії розпочали розслідування за звинуваченням у вбивстві. (09.07.2018)

Нагадаємо, зранку в цей же день британське агентство новин Press Association повідомило, що буцімто поліції Великобританії вдалося ідентифікувати ймовірних виконавців замаху на Скрипаля і його доньку.

4 березня колишнього офіцера ГРУ Скрипаля та його доньку виявили непритомними на лаві в центрі міста Солсбері. Британська влада вважає, що родину Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", розробленою в СРСР. Слідчі переконані, що отруту нанесли на ручку дверей у будинку Скрипаля приблизно за добу до отруєння.

Лондон звинувачує російські спецслужби в причетності до цього замаху. У Москві рішуче відкидають всі звинувачення. За кілька місяців стався новий випадок отруєння "Новачком". Цього разу в лікарні опинилися двоє громадян Великобританії - 45-річний Чарлі Роулі і 44-річна Дон Стерджес. 3 червня їх шпиталізували в Еймсбері з симптомами, схожими на отруєння нервово-паралітичним речовинами. 8 липня лікарі повідомили про смерть Стерджес. Інший постраждалий Роулі прийшов до тями 10 липня, але його стан й досі залишається критичним.

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