У бою загинули четверо українських військових - штаб ООС

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі у четвер, 23 серпня, внаслідок п'ятигодинного зіткнення загинули четверо українських військовослужбовців, ще семеро дістали поранення. Про це свідчать уточнені дані за станом на 13:00 четверга, повідомив речник міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк. За його словами, бій тривав близько п'яти годин.

"Противник наблизився до передових позицій однієї з механізованих бригад в районі Кримського та здійснив спробу захоплення спостережних постів вздовж Бахмутської траси", - йдеться у детальному поясненні на сайті міноборони. Сили українських військових відбили атаку, однак не мають даних про кількість загиблих серед сепаратистів.

Бойовики "здійснили понад 30 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустили понад 60 мін калібру 120 мм та 60 - калібру 82 мм. Вели активні обстріли з озброєння БМП та гранатометів різних типів", йдеться в повідомленні міноборони. Українська сторона, за словами Києва, застосовувала БМП та гранатомети.

Своєю чергою, представник сепаратистів Андрій Марочко заявив про спробу наступу українських військових в районі населеного пункту Жолобок. Внаслідок бою українські війська втратили "не менше чотирьох поранених і трьох загиблих", цитує його слова агентство "Интерфакс". Водночас про втрати з боку бойовиків не повідомляється.

Вранці у цей же день у Києві повідомили про одного загиблого на Донбасі українського солдата.

Як повідомлялося, напередодні Тристороння контактна група (ТКГ) в Мінську домовилася про запровадження режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року. Про таку домовленість заявили за підсумками засідання в середу, 22 серпня, представники як української сторони, так і сепаратистів. Це підтвердив і спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік (Martin Sajdik). "Шкільне перемир'я" має початися 29 серпня.