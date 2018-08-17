 У бою загинули четверо українських військових - штаб ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2018

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Новини

У бою загинули четверо українських військових - штаб ООС

Міноборони України повідомляє про тривалий бій поблизу Бахмутської траси, внаслідок чого загинули четверо військових. Раніше цього ж дня Київ повідомив про загибель ще одного військового після обстрілів на Донбасі.

Бойовик на Донбасі (архівне фото)

Бойовик на Донбасі (архівне фото)

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі у четвер, 23 серпня, внаслідок п'ятигодинного зіткнення загинули четверо українських військовослужбовців, ще семеро дістали поранення. Про це свідчать уточнені дані за станом на 13:00 четверга, повідомив речник міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк. За його словами, бій тривав близько п'яти годин.

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Александер Гуґ повідомив, що у липні зафіксовано помітно менше порушень режиму тиші порівняно з попереднім роком, однак на лінії розмежування досі розміщується багато одиниць забороненої техніки. (03.08.2018)

Члени Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися про "шкільне перемир'я" з 29 серпня. Україна також зробила нову пропозицію щодо обміну полоненими. (22.08.2018)

"Противник наблизився до передових позицій однієї з механізованих бригад в районі Кримського та здійснив спробу захоплення спостережних постів вздовж Бахмутської траси", - йдеться у детальному поясненні на сайті міноборони. Сили українських військових відбили атаку, однак не мають даних про кількість загиблих серед сепаратистів.

Бойовики "здійснили понад 30 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустили понад 60 мін калібру 120 мм та 60 - калібру 82 мм. Вели активні обстріли з озброєння БМП та гранатометів різних типів", йдеться в повідомленні міноборони. Українська сторона, за словами Києва, застосовувала БМП та гранатомети.

Своєю чергою, представник сепаратистів Андрій Марочко заявив про спробу наступу українських військових в районі населеного пункту Жолобок. Внаслідок бою українські війська втратили "не менше чотирьох поранених і трьох загиблих", цитує його слова агентство "Интерфакс". Водночас про втрати з боку бойовиків не повідомляється.

Вранці у цей же день у Києві повідомили про одного загиблого на Донбасі українського солдата.

Як повідомлялося, напередодні Тристороння контактна група (ТКГ) в Мінську домовилася про запровадження режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року. Про таку домовленість заявили за підсумками засідання в середу, 22 серпня, представники як української сторони, так і сепаратистів. Це підтвердив і спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік (Martin Sajdik). "Шкільне перемир'я" має початися 29 серпня.

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