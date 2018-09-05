У Болгарії трьох росіян обвинувачують в отруєнні бізнесмена

Болгарська прокуратура в четвер, 23 січня, оприлюднила заяву, в якій висунула трьом росіянам обвинувачення в отруєнні бізнесмена Еміліана Гебрева. За даними прокуратури, підприємця отруїли навесні 2015 року за допомогою "невідомої фосфорорганічної речовини". Відомство видало європейський ордер на арешт росіян та оголосило їх у міжнародний розшук.

Ще восени 2019 року низка ЗМІ повідомили, що в отруєнні Гебрева, його сина та одного з керівників його фірми брали участь вісім співробітників Головного управління Генштабу Росії. Всі троє були госпіталізовані з симптомами важкого отруєння. При цьому було виявлено сліди нервово-паралітичної речовини типу "Новачок", яку використовували також при отруєнні Скрипалів у британському Солсбері.

Компанія Гебрева торгує зброєю. За словами самого підприємця, він постачав озброєння Грузії під час грузинсько-російського збройного конфлікту 2008 року, але його партії складали не більше ніж 10 відсотків від загального постачання болгарської зброї цій країні.

Тим часом у п'ятницю, 24 січня, в міністерстві закордонних справ Болгарії заявили, що планують вислати з країни двох російських дипломатів, яких обвинувачують у шпигунстві.