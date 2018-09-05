 У Болгарії трьох росіян обвинувачують в отруєнні бізнесмена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2020

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Новини

У Болгарії трьох росіян обвинувачують в отруєнні бізнесмена

У Болгарії прокуратура висунула трьом росіянам обвинувачення в отруєнні бізнесмена Еміліана Гебрева, чия компанія торгує зброєю.

Еміліан Гебрев

Еміліан Гебрев

Болгарська прокуратура в четвер, 23 січня, оприлюднила заяву, в якій висунула трьом росіянам обвинувачення в отруєнні бізнесмена Еміліана Гебрева. За даними прокуратури, підприємця отруїли навесні 2015 року за допомогою "невідомої фосфорорганічної речовини". Відомство видало європейський ордер на арешт росіян та оголосило їх у міжнародний розшук.

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У листі до президента РФ син загиблої Дон Стерджес просить Володимира Путіна дозволити британській владі допитати осіб, яких Лондон звинувачує в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері. (03.03.2019)

Ще восени 2019 року низка ЗМІ повідомили, що в отруєнні Гебрева, його сина та одного з керівників його фірми брали участь вісім співробітників Головного управління Генштабу Росії. Всі троє були госпіталізовані з симптомами важкого отруєння. При цьому було виявлено сліди нервово-паралітичної речовини типу "Новачок", яку використовували також при отруєнні Скрипалів у британському Солсбері.

Компанія Гебрева торгує зброєю. За словами самого підприємця, він постачав озброєння Грузії під час грузинсько-російського збройного конфлікту 2008 року, але його партії складали не більше ніж 10 відсотків від загального постачання болгарської зброї цій країні.

Тим часом у п'ятницю, 24 січня, в міністерстві закордонних справ Болгарії заявили, що планують вислати з країни двох російських дипломатів, яких обвинувачують у шпигунстві.

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