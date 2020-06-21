 У Болгарії знову запроваджують масковий режим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2020

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Новини

У Болгарії знову запроваджують масковий режим

Через зростання кількості хворих на COVID-19 болгарська влада відновлює в країні масковий режим, а також планує посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.

У Болгарії зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом

У Болгарії зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом

Через різке зростання кількості випадків COVID-19 у Болгарії знову запровадили обов'язкове носіння масок у закритих громадських приміщеннях. Як заявив у понеділок, 22 червня, болгарський міністр охорони здоров'я Кирил Ананьєв, з 23 червня жителям країни треба буде вдягати маску в торговельних центрах, крамницях, театрах та кінотеатрах.

У середині червня в Болгарії скасували вимогу носіння захисних масок, але залишили чинними рекомендації щодо дотримання соціальної дистанції та дезінфекції. Утім, жителі країни погано їх дотримувалися, зазначає агентство dpa.

Завдяки вчасно вжитим карантинним заходам Болгарії вдалося запобігти значному поширенню коронавірусної інфекції навесні. Наприкінці квітня в семимійльонній країні було зафіксовано менш ніж 1500 випадків зараження. Проте після послаблення карантину в травні та червні кількість хворих різко зросла. Минулого тижня в країні було зафіксовано загалом 3905 хворих на COVID-19, 199 осіб від хвороби померли. Окрім поновлення маскового режиму, болгарська влада також планує посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.

Під питанням також залишається заплановане на 1 липня відкриття туристичного сезону для іноземних туристів. Менеджери багатьох готелів на морських курортах досі не вирішили, чи будуть вони відкривати свої заклади.

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Відтепер у Тюрингії можна буде влаштовувати родинні свята та збиратися великими групами на обід або вечірку. Водночас вимоги щодо носіння захисних масок у громадському транспорті та магазинах залишаються.

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