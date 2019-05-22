 У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2019

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Новини

У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України

У Болгарії мають збудувати газопровід "Балканський потік", що постачатиме газ з Туреччини до кордону Болгарії з Сербією. Таким чином Росія планує прокачувати газ з "Турецького потоку" до Європи в обхід України.

Будівництво газопроводу

Болгарія підписала контракт на будівництво газопроводу, який транспортуватиме російський газ з "Турецького потоку" до Європи в обхід України.Газопровід, який у Болгарії називають "Балканським потоком", має постачати газ від кордону Болгарії з Туреччиною до кордону Болгарії із Сербією, повідомляє інформагенція AP в середу, 18 вересня.

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Контракт підписали газотранспортний оператор "Булгартрансгаз" і консорціум Arkad у складі італійської Arkad ABB S.p.A. й саудівської Arkad Engineering & Construction Company. Вартість угоди - 1,1 мільярда євро, передає інформагенція "Інтерфакс". Документ підписали після майже піврічної тяганини в Вищому адміністративному суді Болгарії.

"Балканський потік" має допомогти прокачувати газ до Сербії, Угорщини й Австрії. Сторони планують збудувати газогін завдовжки в 474 кілометри.

Нагадаємо, що "Газпром" завершив будівництво двох гілок морського газопроводу "Турецький потік" на дні Чорного моря. Одна з цих гілок має постачати газ на турецький ринок, а інша - на європейський із продовженням на території Болгарїі, Сербії й Угорщини.

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