 У Берліні відбудеться конференція з врегулювання конфлікту в Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2020

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Новини

У Берліні відбудеться конференція з врегулювання конфлікту в Лівії

Метою зустрічі є досягнення тривалого перемир'я у Лівії та віднайдення політичного шляху для вирішення конфлікту у цій країні.

Через конференцію заблокований центр Берліна, захід охороняють тисячі поліцейських

Через конференцію заблокований центр Берліна, захід охороняють тисячі поліцейських

У неділю, 19 січня, у столиці Німеччини відбудеться Міжнародна конференція щодо Лівії. У ній візьмуть участь очільники сторін конфлікту - глава міжнародно визнаного уряду в Триполі Фаїз Сарадж і генерал Халіфа Хафтар, а також лідери країн, що безпосередньо або побічно беруть участь у врегулюванні лівійського конфлікту. Так, свою участь підтвердили президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та держсекретар США Майк Помпео.

Генерал Хафтар прибув до Берліна

Генерал Хафтар прибув до Берліна

Перед зустріччю представники США та ООН висунули вимогу виведення з території Лівії іноземних військових. США обґрунтували цю вимогу тим, що конфлікт у Лівії постійно розвивається і набуває ознак сирійського. Представник ООН додав, що на територію країни, що воює, нелегально постачаються великі обсяги зброї. Глава уряду у Триполі Сарадж закликав ООН ввести до країни міжнародні війська.

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Раніше у січні конференція з врегулювання лівійського конфлікту проходила в Москві. В рамках заходу відбувся діалог Хафтара і Сараджа, проте сторони конфлікту не змогли досягти будь-якої угоди.

Хто з ким воює в Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є ​​екссоратник Каддафі, генерал Халіф Хафтар, чиї збройні формування дедалі сильніше тиснуть на діючий уряд. Під контролем Хафтара знаходиться значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. За Хафтаром стоять Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Росія. Туреччина, зі свого боку, підтримує уряд в Триполі і на тлі останнього загострення ввела у Лівію своїх військових. Хафтар веде наступ на Триполі з квітня 2019 року.

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