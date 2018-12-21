 У Бельгії військовим хочуть заборонити смартфони через шпигунство з боку Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2018

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Новини

У Бельгії військовим хочуть заборонити смартфони через шпигунство з боку Росії

Через побоювання шпигунства з боку Росії бельгійським військовим хочуть заборонити користуватися в закордонних місіях смартфонами, на які можна встановити застосунки з функцією геолокації.

Бельгійським військовим можуть заборонити користуватися смартфонами у закордонних місіях

Бельгійським військовим можуть заборонити користуватися смартфонами у закордонних місіях

Бельгійське міністерство оборони розглядає можливість заборонити солдатам, які беруть участь у закордонних місіях, користуватися смартфонами, на які можна встановити застосунки з функцією геолокації. Причиною цього є побоювання шпигунства, особливо з боку Росії, повідомили в суботу, 29 грудня, ,бельгійські ЗМІ.

Зараз триває перегляд правил для усіх бельгійських військових, які розміщені в країнах Балтії, зокрема поблизу кордону  з Росією. Їм більше не буде дозволено використовувати свої смартфони в "певних регіонах і за певних обставин", повідомила місцева агенція новин Belga.

"Ми вже кілька років інвестуємо у запобіжні заходи та обізнаність, але цього недостатньо. Ми знаємо, що Росія зацікавлена в даних геолокації з мобільних", - зазначив командувач операціями бельгійської армії Карл Гілліс в інтерв'ю каналу VRT, цитує агентство AFP. На початку січня до Естонії мають прибути 250 бельгійських військових для участі в складі багатонаціонального батальйону в рамках операції НАТО.

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До закидів з боку Норвегії щодо блокування Росією сигналу GPS під час навчань Trident Juncture долучилася також Фінляндія. У Гельсінкі наголошують, що такі дії не повинні ставити під загрозу повітряний рух. (15.11.2018)

Норвезькі військові стверджують, що росіяни блокували сигнали GPS в деяких районах Норвегії під час навчань НАТО. (13.11.2018)

Минулого року Нідерланди попередили про ризики, пов'язані з відстеженням діяльності з мобільного застосунка для спортивної підготовки, який збирав дані про військових з 69 країн.

У січні Пентагон заборонив своїм службовцям користуватися функцією геолокації у застосунках і на будь-яких пристроях у місцях проведення операцій. Газета The Washington Post повідомила, що секретні дані про розташування військових баз США з'явились в публічному доступі на інтерактивній карті The Global Heat Map додатку Strava, який показує активність користувачів популярних фітнес-трекерів. Зокрема, на карті можна було простежити переміщення американських військових в Іраку і Сирії.

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Фітнес-трекери як шпигуни (29.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Фітнес-трекери як шпигуни (29.01.2018)  

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